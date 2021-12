Membres de Cosmis Research preparen el coet el dia del seu llançament. Foto: UPC-ESEIAAT

Les característiques d'una nau històrica

Elsuborbital més potent construït fins ara a, i el més potent de l'Estat construït per universitaris és obra d'de la) a. Es tracta de la nau, fruit d'anys de treball de l'equip, compost per 16 estudiants de l’ Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa ).Aquest divendres, 10 de desembre, s'ha presentat oficialment el, en un acte en què s'ha mostrat una rèplica a escala real del coet i s'han projectat les imatges del, des del seu, passant per la trajectòria del. Sota aquestes línies es pot veure unde la missió i impressions d'algunsEl seu llançament, que va ser un, va tenir lloc el passat 30 de novembre, a les instal·lacions a, on l'(INTA) hi té la seu. Bondar, que rep el nom de la primeracanadenca, va arribar als vuitd'altura i unade 1.900 quilòmetres per hora.va escollir aquell dia tenint en compte les condicions atmosfèriques, ja que hi havia presència majoritària dei no hi havia vent. El compte enrere va començar a les 13 h, i cinc hores més tard va assolir l'altitud màxima. Aleshores, l'ogiva del coet es va separar i va caure al mar amb l'ajuda d'un paracaigudes.El coet Bondat, fet d'alumini, té unade 2,61 metres, unde 131 mil·límetres i un pes de 33 quilos. Està format per un mòdul motor, un mòdul recuperació i un mòdul aviònica. Elcrema propalant com a combustible durant sis segons, suficient per empènyer la nau a 2,4d'altura. Després, segueix ascendint perfins als 7.800 metres.

