El Comú es desdiu del pacte i bloqueja el pressupost de la Paeria

El model de participació, clau en la decisió del Comú

Lleidaper al 2022. El Comú no ha avalat els comptes que sí havia pactat fa unes setmanes amb l'executiu municipal i els ha tombat en el ple extraordinari d'aquest divendres. La sorprenent situació ha agafat el govern municipal amb el peu canviat i ha provocat l'enuig de l'alcalde,, que ha anunciat que davant aquest "bloqueig temporal" dels comptes, els majors de la història ambde previsió pressupostària, convocarà al gener un ple per debatre una moció de confiança vinculada als pressupostos.El republicà ha reptat l'oposició a arribar a un consens per "descavalcar" l'alcaldia. Els grups a l'oposició han bloquejatl'aprovació del2022 del govern de la, en minora d'. Els dos regidors dels comuns s'han abstingut al i per això no han pogut prosperar, ja quei els regidors no adscrits hi han votat en contra.Pueyo ha lamentat que dijous se'n van anar a dormir amb la previsió que l'acord anunciat fa unes setmanes entre el govern municipal i eles ratificaria al Ple d'aquest divendres però finalment no ha estat així. En aquest sentit, l'alcalde ha posat de manifest el "moment transcendental" que suposa l'aprovació d'un pressupost com el de 2022 i ha demanat a l'oposició que meditin i reflexionin sobre la decisió presa.Davant el "bloqueig temporal", Pueyo ha avançat que després de Reis convocarà un Ple on es debatrà unavinculada a l'aprovació dels comptes. Ha instat a l'oposició, de qui ha dit que és "heterogènia i amb discrepàncies en els comportaments a l'hora de votar" a meditar, en el termini d'un mes si decideixen "descavalcar" l'alcaldia i escollir un nou alcalde o alcaldessa.El Comú de Lleida havia demanat un relleu i reorganització de la regidoria de Participació com a mesura per, més enllà de les bones paraules, garantir que no es "" el treball fet en el primer tram del mandat i que formava part del pla d'acció municipal d'entesa. En una reunió mantinguda amb l'alcalde Pueyo, afirmen que tot i que es van prometre alguns canvis i es va manifestar la voluntat de millora, es va constatar que el govern no tenia clar elcom a "peça clau" d'un model de govern obert.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor