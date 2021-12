Tres pistes de gel que ja estan obertes a Barcelona

Per moltes persones Nadal és sinònim de patinar sobre gel. A Barcelona ja estan obertes diverses pistes on és possible llançar-se a la pista amb els patins, si bé no n'hi ha cap a plaça Catalunya, on la darrera va estar oberta del 2011 al 2014.Va desaparèixer el 2020 per la pandèmia i aquest any hi torna amb dos horaris: de 17 a 21 hores, els dies laborables, i d'11 a 21 hores, els caps de setmana. Els preus van dels cinc als set euros per patinar entre 25 i 50 minuts. Fins al 21 de desembre hi ha una promoció per patinar per temps il·limitat entre les 17 i les 21 hores per cinc euros.La pista més gran de Catalunya obre de dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 hores, i els dissabtes, diumenges i cada dia a partir del 22 de desembre de 10.30 a 14.30 i de 16.30 a 20.30 hores. A més, el 5 de gener acull els Xmas Disc Days, sessions de ball sobre patins. Cal fer una compra mínima de deu euros el dia de la cita, que cal reservar a través de la web del centre comercial.Oberta fins al 9 de gener, per sis euros s'hi pot patinar durant vint minuts, i les botigues del districte facilitaran descomptes per patinar a tres euros a qui hi faci compres. L'horari de la pista serà de les 17 a les 20.30 hores, els dies laborables, i de les 11 a les 13.30 i de les 17 a les 20.30, els caps de setmana, fins a les vacances escolars. Després, també hi haurà horaris especials a la tarda.

