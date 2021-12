Nova estafa bancària: l'SMS fals apareix a la mateixa llista que els verdaders

Missatge de l'estafa rebut per una usuària Foto: ND

🔴 Arriba una altra tongada d'sms que suplanten @caixabank amb l'excusa que el teu compte està suspès. No piquis i no segueixis l'enllaç #StopSmishing pic.twitter.com/M2teHTQAjc — Mossos (@mossos) December 10, 2021

Novaperen què enganyar l'usuari perquè cregui que és realment el banc qui el contacta és molt més fàcil. De moment, el mètode afecta els clients dei consisteix que es rep el missatge fals a través d'unque apareix dins la llista de missatges que sí que són del. És a dir, en la mateixa llista apareixendel banc i el que és fals.Una usuària que ha pogut esquivar l'estafa explica aque ha rebut el missatge fals que parlava d'unque havia entrat al seu compte en la mateixa llista en què el BBVA envia lesper fer les operacions. Com que no se n'ha refiat, ha revisat l'aplicació del banc i no hi ha trobat cap avís.Davant el dubte, ha contactat directament amb el servei d'del BBVA i li han confirmat que es tracta d'una estafa molt activa en els últims dies, i en què elsajunten remitents amb el mateix nom per transmetre la sensació que es tracta d'un missatge oficial.Precisament, elshan advertit aquest divendres de l'arribada d'una nova tongada d'SMS que suplantenamb l'excusa que elde la víctima ha estat. La policia catalana recorda que no cal clicar enllaços dels quals se'n desconegui el seu origen o la seva oficialitat.

