L'Observatori de Drets Sexuals vincula l'assetjament a clíniques d'avortament amb una trama internacional

L'alerta de l'augment dels grups fonamentalistes contra l'avortament i dels assetjaments contra usuàries i professionals a les clíniques d'(IVE). En un informe presentat aquest divendres, l'entitat vincula aquestes accions a un "entramat internacional organitzat".L'Observatori també adverteix que la "" territorial d'accés als serveis i recursos per a l'avortament continua sent una "realitat". Sobre els acords deen els darrers mesos amb hospitals o clíniques de diversos territoris perquè facin avortaments, com, l'entitat considera que falta formació i pensar un model d'avortament d'atenció i acompanyament centrat en les persones.L'Observatori ha rebut aquest any un centenar de denúncies per vulneració dels drets sexuals i reproductius. Amb tot, la seva coordinadora,, ha advertit que aquestesrepresenten una part molt petita de la realitat per diversos motius; d'entrada, falta d'informació per conèixer els drets sexuals i reproductius o bé laemocional del procés que estan vivint les dones que pateixen aquestes vulneracions.Les més habituals que han arribat a l'observatori són les relacionades amb, com dificultats per accedir-hi de forma lliure i gratuïta, tal com recull la llei del 2010 (abans de la setmana 14). També, en l'obtenció d'informació adequada, capacitat d'escollir el mètode i rebre un tracte adequat i de qualitat. L'accés aés la segona vulneració de drets més comuna. Aquí s'inclou tant l'accés a l'anticoncepció d'urgència, ai a la xarxa sanitària pública de-des del 2009 l'accés a l'anticoncepció d'urgència a les farmàcies no requereix recepta- com ai les dificultats d'elecció i obtenció d'informació.L'Observatori indica que aquest any destaquen les denúncies vinculades a l'assetjament contraa les clíniques d'Interrupció Voluntària de l'Embaràs, tot i que el nombre de les que acaben rebent sigui molt baix -no l'han detallat en la roda de premsa-, i per això hi han posat el focus amb un informe especial de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, que adverteix d'una "".L'associació alerta que no es tracta d'accions aïllades, sinó que "responen a moviments globals". "L'acció local que passa a les portes d'una clínica apertany a una estratègia internacional", ha afirmat, responsable d'incidència política internacional de l'associació. Per a, l'altre autor de l'informe, aquestes actuacions són la "punta de llança" deEl document també destaca que continua la inequitat a Catalunya per accedir a l'avortament, tot i que en els darrers mesosha presentat acords amb hospitals i clíniques de territoris que fa anys que reclamen que es garanteixi aquest dret, com és el cas de Lleida i Manresa. La coordinadora de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius,, considera que el titular d'aquests acords és "" però ha afegit que de moment no tenen informació de com està funcionant. Aldavert ha advertit que s'estan posant "pedaços" per garantir el dret a, mentre que el que cal és pensar "un model d'atenció i acompanyament a les dones i a les persones amb capacitat de gestar".

