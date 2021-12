Carme Pinós guanya el Premi Nacional d'Arquitectura del govern espanyol

L'arquitecta catalana(Barcelona, 1954) ha guanyat el2021 del govern espanyol. Es tracta del màxim guardó atorgat a l'Estat espanyol en el camp de l'arquitectura, dotat ambi concedit a proposta d'un jurat compost per destacats professionals.La ministra de Transports,, ha acceptat la proposta del jurat i concedirà el premi a Pinós per ordre ministerial. Els membres del jurat han destacat la "", que descriuen com "prolífica i d', impregnada sempre per una gran potència creadora". També han emfatitzat la "social i la sostenibilitat perseguida en els seus projectes".El jurat ha subratllat, a més, la seva capacitat de ferl'arquitectura amb altres disciplines amb "gran capacitat divulgativa tant dins com fora de les fronteres" de l'. Pinós ja havia estat guardonada amb altres premis rellevants com lal'any 2015, el Premi d'Arquitectura del Consell Superior d'Arquitectes d'Espanya el 1995 o el Premiel 1992.Pinós també ha rebut distincions internacionals. Va ser nomenada el 2021del Royal Institute of British Architects i el 2011de l'American Institute of Architects, entre altres reconeixements. L'arquitecta catalana va assolir reconeixement internacional al costat de l'arquitecte catalàamb qui va elaborar projectes com elo les instal·lacions olímpiques deEntre els projectes que ha desenvolupat en solitari destaquen la reforma i ampliació de l', elo el conjunt del centre de Barcelona que formen la, l'i la façana posterior del

