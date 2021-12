La Sagrada Família, entre el llegat de Gaudí i la «mona de Pasqua»

La fidelitat a l'obra gaudiniana

Beth Galí, en una línia similar, explica que "quan un autor desapareix, l'única manera de continuar una obra és a partir dels plànols. En aquest cas, no n'hi ha i les maquetes van quedar molt malmeses per la Guerra Civil. Qui s'atreveix a acabar un Rubens inacabat?", es pregunta Galí. "Hi ha obres que són irrepetibles -assegura- i crec que el manifest que Bohigas va impulsar el 1965 continua vigent". Beth Galí, en una línia similar, explica que "quan un autor desapareix, l'única manera de continuar una obra és a partir dels plànols. En aquest cas, no n'hi ha i les maquetes van quedar molt malmeses per la Guerra Civil.", es pregunta Galí. "Hi ha obres que són irrepetibles -assegura- i crec que el manifest que Bohigas va impulsar el 1965 continua vigent".

Símbol de Barcelona, atracció turística o mona de Pasqua?

I ara, l'estel de Maria

La culminació de les obres

Mona de Pasqua tirant a kitsch? Atracció turística sense més? O joia gaudiniana que dona a Barcelona encara més notorietat i prestigi com a marca global? Les obres de lacontinuen cap a la seva culminació, prevista per a finals d'aquesta dècada, després que la pandèmia hagi interromput el ritme dels treballs. Aquest dimecres, s'ha coronat la torre de Maria , amb la instal·lació d'un estel que es vol que formi part des d'ara de l'skyline de Barcelona. El debat sobre les obres del temple segueix present entre els experts.L'última peça de l'estrella es va instal·lar el 29 de novembre passat en una estructura d'un diàmetre de 7,5 metres i. Feta de vidre texturitzat amb una estructura d'acer inoxidable a les arestes, els vidres es veuran il·luminats pel sol durant el dia i, durant la nit, la llum sorgirà de l'interior, des dels focus instal·lats a les bases de les puntes. La torre no es podrà visitar, ja que és buida per dins perquè entri la llum per lesque té i vagi sobre l'altar del temple.La culminació de la torre de la Verge Maria ha generat una gran expectació i ha estat notícia internacional. Però això no vol dir que la construcció del temple hagi avançat enmig d'un gran consens ciutadà. S'han sentit, des dels seixanta,. Un moment crucial va ser quan, a mitjans d'aquella dècada,va promoure uninternacional que demanava deixar l'obra en pau. Aquest manifest el van signar figures de renom com de l'arquitectura, com, però també artistes significatius, comAl temple ja no l'atura ningú. Hem volgut parlar amb algunes veus de l'urbanisme perquè ens valorin l'estat de la construcció i la nova incorporació en forma d'estel. No ha estat fàcil perquè en aquests moments, amb les obres ja en fase final, es fa difícil trobar veus crítiques. Aquí recollim les veus de, arquitecta i expresidenta del FAD (Foment d'Arts Decoratives);, exarquitecte en cap i exdirector del Servei de Projectes Urbans de Barcelona; i, membre de l'Associació Internacional de Crítics d'Art (AICA) i una de les promotores del manifest, del 2008.Una de les grans preguntes que van agitar el debat entorn la continuació de les obres de la Sagrada Família era la seva. Maria del Mar Arnús es mostra igual de contundent que al manifest que va signar el 2008: "S'han aprofitat del nom deper fer un disbarat.Gaudí és un artista impossible de continuar perquè era imprevisible, anava fent i desfent contínuament". Arnús considera que "la cripta i les escoles que hi havia al recinte eren el més emblemàtic del llegat de Gaudí, però el que s'ha fet després no té res a veure amb Gaudí".Per Josep Antoni Acebillo, "una construcció arquitectònica tan complexa construïda al llarg de més de 135 anys". L'arquitecte afegeix que "si la pregunta és si la Sagrada Família seria diferent i millor si la seva construcció hagués estat dirigida pel mateix Gaudí la resposta és que sí. Si la qüestió és si el fet que el seu autor hagi desaparegut durant el procés de construcció invalida el resultat final, malgrat els llums i les ombres de la construcció, la resposta és que no".L'arquitecta Beth Galí creu que en l'inici de la represa dels treballs "hi havia bona fe, era fruit d'una actitud voluntarista, però amb el temps. Ha anat a pitjor i actualment considero queperquè hi ha mones de Pasqua que són maques". Galí recorda que es van fer propostes alternatives a unes obres que l'arquitecta considera una "falsificació" i recorda que ella mateixa va proposar transformar-la en una futura estació de laAcebillo defensa una posició diferent. És un dels arquitectes que va anar modificant la seva posició, inicialment contrària a la continuació del temple. Segons explica, va ser el criteri d'arquitectes comels qui el van fer canviar de criteri: "Més enllà de la seva significació religiosa, la Sagrada Família de Gaudí té una gran repercussió social".Segons l'exarquitecte en cap de Barcelona, "la popularitat i magnetisme de Gaudí, la insòlita gestió de la seva construcció amb, l'insòlit de construir una gran catedral, que identifiquem a l'edat mitjana, en ple segle XXI i la seva grandiositat i centralitat fan que la Sagrada Família ja fa dècades que constitueix". Sí que reconeix que "quan estigui acabada, la seva atracció turística encara serà més gran. En qualsevol cas, només una gran miopia intel·lectual pot assimilar-la a una mona de Pasqua".-assegura Maria del Mar Arnús-. La Sagrada Família s'ha convertit simplement en una màquina de fer diners. I tot això té ben poc de gaudinià".Es convertirà l'estel que corona la torre de la Verge Maria en un nou símbol de la ciutat? "Crec que no", afirma Acebillo. "Es tracta d'unaper al context tecnològic actual. Hem de tenir en compte que Barcelona, en matèria d'il·luminació pública, ja havia estat pionera a tot el món amb l'ocasió de les fonts monumentals de Montjuïc per a l'Exposició Universal de 1929".María del Mar Arnús opina que "el temps dirà si l'estel es converteix en un element més de l'skyline de Barcelona. A mi em sembla una". Per Beth Galí, "". Sobre el ressò mediàtic que ha obtingut la nova incorporació, Galí assegura que "a la Sagrada Família tohom hi vol sucar pa. Es busca l'espectacularitat, però cal dir que l'espectacularitat no és un valor en ell mateix".A aquestes alçades, el debat sobre si continuar o no amb les obres sembla poc rellevant, malgrat que Maria del Mar Arnús, combativa fins al final, gosa parlar de: "Caldria fer un replantejament del projecte i pensar a fer marxa enrere en coses que s'han fet". Fins al moment de la pandèmia, es preveia que el temple es coronaria el 2026, però ara es contempla un horitzó més llunyà, però ja no massa més.Acebillo considera que "en l'estat actual de les obres, òbviament que s'han de culminar. Però el que més em preocupa no és el que esdevindrà arquitectònicament quan finalitzin les obres sinó la manera en què aquest temple interacciona amb el teixit urbà de Barcelona". Un aspecte aquest que ja preocupava Gaudí, segons apunta Acebillo, per qui "avui les circumstàncies urbanes són diferents, però això no eximeix l'Ajuntament de propiciar un projecte urbà capaç d'"."Les obres ja no tenen aturador -assegura Beth Galí-. És abans que s'havien d'haver aturat, deixant l'absis de Gaudí com a peça essencial, en lloc de continuar amb aquesta mona per acabar amb la torre de Jesús com a". El debat entorn el temple expiatori, pel que es veu, tampoc s'aturarà.

