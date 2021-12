Renfe recupera el Tren Blanc però alerta que reprogramarà altres serveis

Reprogramació de serveis

El secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, ha anunciat aquest migdia que aquest mateix dissabtereprendrà el servei del. Més tard ho ha confirmat la mateixa companyia ferroviària, tot i que ha alertat que haurà de reprogramar altres serveis.Es tracta d'un. Renfe no va programar aquest any el servei, a causa de la Covid, de la mateixa manera que ja va fer l'any passat. Una de les justificacions addicionals va ser la manca de maquinistes.Per Gavín "no és cap argument" i veu en el traspàs "absolut i complet" de Rodalies l'única sortida a aquesta situació. Gavín ha recordat que quan el Govern es va assabentar que el servei del Tren Blanc s'havia suspès van "exigir" que el servei es tornés a posar en marxa. També ho van reclamar altres institucions o entitats, com lEl tren funciona des del 2011, fa 10 anys, i circula a primera hora del matí en sentit Puigcerdà amb parada a Barcelona, Granollers-Canovelles, Vic, Ripoll, Ribes de Freser i la Molina. A la tarda fa el trajecte de tornada amb l'objectiu de facilitar i promoure l'accés en transport públic a lesSegons Renfe, "el Tren Blanc, com d’altres serveis, va deixar de circular a causa de les restriccions per latot i que la voluntat de Renfe és recuperar el 100% de les circulacions prèvies a la pandèmia. No obstant això, en aquest cas i degut també a la situació sanitària excepcional, la plantilla de maquinistes de la companyia s’ha vist limitada de forma temporal. La previsió d’incorporar 924 maquinistes per substituir les baixes per jubilació, no ha estat possible amb la celeritat habitual per l’endarreriment en la formació i homologació dels nous conductors necessàries per a l’inici de l’activitat derivat de la Covid-19".Aquestaquedarà solucionada a finals del primer semestre de 2022, segons Renfe, que ja disposarà de 5.720 maquinistes, el número més alt des de 2016 que es va iniciar el Pla d’Ocupació, i es podrà recuperar el conjunt dels serveis previs a l’inici de la pandèmia.Per tot plegat, per poder posar en circulació el Tren Blanc Renfe apunta que és necessarique s’aniran concretant en funció de la demanda a determinades línies el període d’hivern per tal de "minimitzar l’afectació a la resta de viatgers".

