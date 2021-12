Envien a casa dos grups de P3 de Barcelona pel fred a les classes

La direcció de l', al barri del Baix Guinardó de Barcelona, aquest dijous a la tarda va haver d'perquè feiai no es podia garantir una bona temperatura per al bon funcionament de l'activitat. L'Associació de Famílies (AFA) del centre denuncia el, segons avança el Tot Barcelona."Lai els tècnics i operaris del Consorci d'Educació de Barcelona es passen la pilota els uns als altres i ningú arregla el problema", expliquen des de l'AFA. Segons les famílies, fa mesos que el Consorci treballa en el manteniment i substitució d'aquesta caldera, però no s'ha arreglat.Aquest divendres la calefacció torna a funcionar, però ho fa de manera irregular i diferent segons la zona de l'edifici. Així, a les dues plantes superiors "no funcionen la meitat dels radiadors" i, mentre que al primer pis la situació és una mica millor, segueixen sense assolir la temperatura adequada per als més petits. Per fer front a aquesta situació, la direcció del centre "ha".Si l'escola fa cas de les recomanacions sanitàries en què es demana, el centreque s'aconsegueix acumular. Ho alerten les famílies, que també es queixen deper part del Consorci.

