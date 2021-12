Mor el conductor d'un cotxe en un xoc amb un camió a la C-32 a Sant Pol de Mar

Aquest divendresque ha(Maresme). Per causes que encara s'estan investigant, els dos vehicles han col·lidit a l'altura de punt quilomètric 119 quan eren aproximadament les 6 h, segons informa el Servei Català del Trànsit.La víctima mortal és unde 61 anys. Al sinistre s'hi han desplaçat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del SEM. A conseqüència de l'accident, la C-32 ha quedat tallada durant mitja hora en el tram del xoc en sentit sud, mentre que fins a les 9.20 h hi ha hagut restriccions de trànsit.Amb aquesta víctima, sóna la xarxa viària interurbana de Catalunya.

