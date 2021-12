Ara que s’ha encès l’estel que corona la Sagrada Família, tothom parla de Gaudí. La Pedrera, la Casa Batlló o el Park Güell, sempre han provocat molta atracció turística. Malgrat tot, altres obres de Gaudí són sovint desconegudes per la gent local. La Portalada de la finca Miralles n’és un clar exemple.

En una zona envoltada d'edificis moderns, al Carrer Manuel Girona 55-57, al barri de Sarrià, aparentment fora de tota mena de context arquitectònic, ens trobem amb un imponent portal d'un estil gaudinià genuí.

I no, no és una reproducció o inspiració a Gaudí al mig del no-res sinó una autèntica obra del genial arquitecte. I què hi fa?

Escultura de Gaudí al Portal de la finca Miralles Foto: Jana Pérez

En el seu moment aquella porta imponent donava pas a la finca de l'industrial Hermenegild Miralles, propietari d'una empresa de complements per a la construcció. Miralles era un bon amic d'Eusebi Güell, principal mecenes del prolífic i original arquitecte i entre Miralles i Gaudí s'obrí a partir d'aleshores una estreta col·laboració. A les instal·lacions de l'industrial es van fer algunes de les proves i experimentacions amb materials que Gaudí va utilitzar a les seves obres, a diferència d'aquesta, més conegudes i concorregudes.

Al principi Hermenegild Figueras li va encarregar la construcció de la seva finca a Gaudí, però finalment qui la va projectar va ser Domènec Sugranyes, també col·laborador del famós arquitecte.

El que sí que va tenir un segell purament gaudinià va ser el portal d'accés, que és el que encara podem veure ara i el mur perimetral, del qual encara se'n conserva algun tram.

L'arc lobulat té una porta per a carruatges i una altra de vianants inspirant-se potser a les antigues entrades a les ciutats romanes. Una estructura metàl·lica com les xarxes dels pescadors s'estén per sobre una marquesina de fibrociment que emula una closca de tortuga.

A dalt del portal es pot veure la creu tridimensional, tot un símbol de l'arquitectura de Gaudí que podría estar inspirada en les boles de xiprer un cop seques i obertes.

L'any 200 es va restaurar l'obra i es va aprofitar per instal·lar-hi una estàtua de bronze a mida real d'Antoni Gaudí realitzada per l'escultor Joan Camps.

L'antiga finca Miralles va desaparèixer i ara s'alcen al seu lloc edificacions modernes dels anys setanta. Així i tot, els carrers interiors als quals dona pas la porta gaudiniana són amples, assolellats i de vianants i als seus jardins hi ha instal·lacions destinades als més petits. Sens dubte un pla ideal per gaudir del modernisme lluny del tràfec que comporta visitar la resta d'obres del genial arquitecte infinitament més concorregudes i conegudes.

Un altre cas, encara més flagrant d’obra desconeguda de Gaudí a la mateixa Barcelona és el viaducte de la Bugadera, a la mateixa Barcelona és el viaducte de la Bugadera, del qual vam parlar ja fa temps

