El TSJC carrega contra les crítiques polítiques que busquen «desacreditar i deslegitimar» la justícia

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC),, ha criticat que els polítics critiquin lessense "vocació constructiva". "Entren en la desqualificació personal del jutge o tribunal del que emanen", ha lamentat Barrientos en l'acte de jurament dels nous jutges de Catalunya. El magistrat ha retret a la classe política que, a través d'aquestes crítiques, "es busca obertamentde tot el sistema de justícia"."Vull alertar dels perills que això comporta, singularment quan els que ho fan ostenten qualsevol representació pública, en la mesura que", ha dit. El discurs de Barrientos, aquest matí al, arriba en plena polèmica tant per les resolucions del TSJC contra la, durament criticades pel, com també pels retrets de l'independentisme al magistrat delque persisteix en l'intent d'extradir l'expresidentBarrientos ha fet aquesta part del discurs en, mentre que la resta ha estat en castellà. De fet, el president del TSJC ha demanant als nous jutges que arriben a Catalunya des d'altres parts de l'estat espanyol que apliquin el codi civil propi i tinguin un "" per als drets lingüístics dels ciutadans, que poden dirigir-se a la justícia en català o castellà.El president del TSJC ha reivindicat lai ha deixat clar que el poder judicial ha estat "decisiu" per consolidar i preservar l'a Espanya. "El poder judicial compleix els estàndards més exigents de respecte als drets humans reconeguts als convenis internacionals", ha assegurat Barrientos, que ha dit que el respecte als drets i garanties del procés han de ser la garantia sobre el qual fonamentar la confiança dels tribunals.Barrientos ha lamentat que per les restriccions de lano hagin pogut ser a l'acte els familiars dels nous jutges. El president del TSJC ha evitat parlar dels problemes que hi ha al poder judicial ai ha insistit que la institució està d'"enhorabona". "Arriba a la nostra organització la força d'una judicatura jove i ben formada, amb l'energia de qui emprèn nous projectes de vida personal i professional", ha dit. Barrientos ha desitjat que els nous jutges acabin establint-se a Catalunya, malgrat que per a molts no era la destinació preferida.

