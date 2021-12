Acció Climàtica activa noves mesures per intentar salvar el sector lleter

10 milions de crèdit sense interessos

Pressionar per un preu just a través del codi de bones pràctiques

Teresa Jordà, consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a les instal·lacions de la Cooperativa Plana de Vic. Foto: Josep M Montaner.

Acord per crear l'Institut de la Llet

Salvar la llet entre tots

La premsa amb la consellera Jordà. Foto: Josep M Montaner.

Noves. Aquest matí la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, ha anunciat un seguit d'iniciatives per "falcar a curt termini" el sector lleter. En una visita a les instal·lacions de la, a Santa Eugènia de Berga (Osona), Jordà ha explicat que són "una vàlvula d'oxigen important" per poder començar aplicar-se a partir del 2022.Les tres mesures són la creació d'unaper al sector, la creació de l'i l'impuls d'unrelatiu als costos de producció en el marc del Codi de Bones Pràctiques Comercials al llarg de la cadena alimentària de Catalunya (CBPC).D'una banda, a través de l'Institut Català de Finances, el Departament habilitaràper al sector per finançar les seves necessitats. S'hi podran acollir unesque podran sol·licitar entre 15.000 i 50.000 euros.Els interessos que haurien de pagar aniran a càrrec del Departament. "Hi ha un problema", ha dit la consellera, remarcant que els costos de les matèries primeres estan pujant "de manera abismal".Una de les altres accions és l'en el marc del codi de bones pràctiques. Es proposarà als signants d'aquest codi del 2018, format per organitzacions agràries, indústria i distribució, que apliquinals contractes de compravenda segons l'Observatori de la Llet. Actualment, se situa per sobre dels 38 cèntims el litre i la venen a 33.Malgrat que la signatura és voluntària, sí que és d'obligat compliment per a aquells que ho signen. "Com a administració creiem que és una bona manera perquè quedi estipulat un preu just en els contractes de compra i venda" ha dit Jordà, remarcant que "potser". En definitiva, doncs, es tracta d'Aquesta mesura és unaprovada aquest novembre al Congrés dels Diputats. "Si tinguéssim una bona llei, això no s'hauria d'aplicar perquè ja ho evitaria el mateix reglament", ha dit la consellera, apuntant que "la llei no els ajuda prou".En aquest mateix sentit, s'ha expressat el president de la cooperativa Plana de Vic,, remarcant que "la llei no té la força suficient". També ha subratllat queper fer complir aquest preu de referència. "Seria important que complissin aquest preu i sinó que quedin retratats", ha conclòs.I finalment, com a tercera mesura, la consellera Jordà ha anunciat la creació de l', com una eina per posar en valor aquests productes com aliments saludables i sostenibles, des d'una vessant més científica, i per promoure'n el consum. Aquest institut ja estava inclòs en el Pla de l'Acció de la Llet, però no va arribar a bon port. En els darrers mesos, s'ha pogut desbloquejar sobretot per la mala situació que viu el sector.El 2011, a Catalunya hi havia 921 explotacions lleteres i actualment n'hi ha 490. A. "Perdem el sector lleter, i menys granges vol dir menys pastures, menys conreu i comarques que perden població", ha lamentat la consellera Jordà.En aquest sentit, ha conclòs que "per" s'ha de fer "entre tots plegats: consumidor, indústria, producció, administració, grans superfícies...".

