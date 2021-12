Rigoberta Bandini competirà per representar Espanya a Eurovisió

Estas son las 14 canciones que optan a representar a España🇪🇸 en Eurovisión 2022.



RTVE ha decidido ampliar el número de candidaturas de 12 a 14 por la calidad de las propuestas recibidas.#BenidormFest | #elfestivalquequieres



Toda la info👉https://t.co/QZRLGkH1Ml pic.twitter.com/T7DqRikuUu — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) December 10, 2021

Televisió Espanyola ha presentat aquest divendres les 14 cançons candidates a representar Espanya en el festival d'del 2022. Una d'elles és Ay, mamá, de la cantant catalanaBandini es va fer popular amb el videoclipaquest any ha participat amb gran èxit de públic en diversos festivals, a més de posar música a la cançó d'estiu d'Estrella Damm amb el seu tema Aviam què passa.La cantant competirà al gener en una gala acontra els altres artistes aspirants, entre els quals hi ha rostres clàssics com el dueti cantants actuals com ara

