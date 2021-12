La política catalana torna als debats de la casella prèvia al procés

Bla, bla, bla.....

Per Samurai el 12 de desembre de 2021 a les 14:45 1 2

Bochornoso..... Spanyistán es el primer país del mundo y de todos los tiempos en que se juzgó y encarceló a POLITICOS ELECTOS por poner las urnas. Eso nos da una idea del "nivel" democrático de los corruptos del Partido Podrido, Socios-listos y sus secuaces en los Tribunales. Gemma Calvet dijo, en el juicio del 9N, lo que todos ya sabemos: "Aquí deberían estar 2,3 millones de personas acusadas, porque participaron porque quisíeron". El presidente de la sala, la amonestó porque a ella "no le correspondía hablar del contexto", en un juicio donde todo era contexto. De ahí las autoinculpaciones masivas que se produjeron, desestimadas adecuadamente para reducir un conflicto colectivo, a una mera cuestión de tres "politicos enloquecidos". Puestos a juzgar, también se han encausado a los alcaldes que también participaron y cedieron los locales. Estamos ante un problema territorial de gran calado y nunca se resolverá en los tribunales. Catalunya, desgraciadamente, ya tiene experiencia en la cosa de tener presidentes de la Generalitat juzgados y fusilados por tribunales españoles por la defensa de sus ideas. Todo cansino y notoriamente inútil. Aunque en las gargantas de la caverna solo se hable del pérfido Puigdemont y sus compadres, en el exilio o en prisión gracias al buen hacer de la Fiscalía que "afina" en mano de la extrema derecha de Vox, lo cierto es que una parte muy importante de los ciudadanos de Catalunya estan siendo también juzgados. Segun parece y a ello todo apunta, el éxito de los fascistas y corruptos ante el órdago catalán será mayúsculo a base de porrazos y querellas criminales. Habrán consolidado la grieta entre Catalunya y Spanyistán y, por el camino, habrán dejado la credibilidad de la independencia judicial por los suelos. A la m. con los Borbones ladrones, la Injustícia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa a los que condecoraron, subieron el sueldo y dieron vacaciones pagadas por su "heroico" comportamiento frente a las hordas independentistas fuertemente armadas con las "temibles" papeletas. Si me pegan, me divorcio... CATALUNYA IS AN OPPRESSED NATION & IS NOT SPAIN !!*!!