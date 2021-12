Barcelona es proposa consolidar l'estratègia per una alimentació sostenible de la mà de les escoles

A les portes d'acabar l'any en quèha actuat com a, la ciutat es proposa consolidar l'estratègia per seguir transformant els hàbits alimentaris de la mà de les escoles. Així ho ha expressat aquest divendres el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona,En el marc d'un acte per presentarfets per alumnes d'una vuitantena de centres educatius, Gonzàlez ha assenyalat que volen seguir treballant i que lessegueixin sent "". "Les escoles sou protagonistes", ha afirmat el regidor, que ha expressat la voluntat que l'estratègia adoptada l'últim any "perduri".En una línia similar s'ha manifestat el conseller d'Educació,, que ha felicitat els alumnes que han participat en el projecte "Ara, aquí les escoles per l'alimentació sostenible", que ha resultat en 178 pòsters amb les reflexions realitzades sobre alimentació sostenible que ara s'exhibiran a l'Ajuntament de Barcelona.El projecte s'ha promogut des del, amb la col·laboració d'Escoles + Sostenibles, i hi han participat més de 2.500 alumnes d'infantil, primària, secundària, postobligatoris i educació especial."La vostra motivació pot fer que tots plegats ens involucrem en un", ha dit el conseller als petits i joves que han assistit a l'acte. Gonzàlez-Cambray també ha recordat que el 10 de desembre és el Dia Mundial dels Drets Humans i ha destacat que el dret a l'educació és un dels principals. "Unaens aproparà a un món més sa, més just i més sostenible", ha conclòs, emplaçant a ser responsables amb les generacions futures.L'acte d'aquest divendres clausura el programa d'esdeveniments de la Capitalitat Mundial de l'Alimentació Sostenible del 2021 en què s'han organitzat centenars d'activitats i esdeveniments. L'alcaldessa Adahavia de participar-hi, però s'ha

