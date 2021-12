Regular la situació administrativa com a eina de lluita

Un lloc on passar el Nadal

Han passatdes que la Nadia i el seu fill de vuit anys van serdel pis ocupat on vivien. Aleshores l'els va atorgar una habitació d'un. Una alternativa temporal que s'ha anat allargant fins que ha dit prou: "No podia viure amb la incertesa de no saber què passaria al cap d'uns dies".Cada mes li deien que era l'últim, però finalment li feien una pròrroga. Des de fa un parell de setmanes la Nadia ha tornat a ocupar un pis de la ciutat iha entrat a la seva nova llar. "Sé que no és la solució, però no podia més"."Ni jo ni el meu fill estàvem bé a l'hostal", admet la Nadia, perquè. Sobretot per al seu fill, que constantment li preguntava quant de temps més estarien en aquella petita habitació, relata-a peu dret- en el nou menjador sense cadires. Abans de prendre la decisió de tornar a entrar en un pis buit, a través dels Serveis Socials de l'Ajuntament la van posar en contacte amb l'(ACAU) per accedir a unamb altres famílies.Va fer una entrevista i estava pendent perquè li truquessin però quan li va explicar al seu fill que era un espai amb zones compartides i horaris, es va posar a plorar i "això em va trencar el cor. Ell volia un pis, com abans"., ja que si hagués estat sola, "seria molt diferent". "Davant la desesperació, és molt difícil tirar endavant", explica emocionada."Ell començava a tenirperquè no estava bé, no li podia oferir estabilitat, un lloc on viure i on portar els seus amics"; a l'hostal no estan permeses les visites i l'habitació és deLa Nadia agraeix, en tot moment, el suport i el seguiment que ha rebut des dels Serveis Socials de l'Ajuntament, coneixedors de la seva nova situació.El seu cas és un entre els centenars que la(PAH) dona suport a la ciutat. Persones que es veuen amb la necessitat d'per no quedar-se al carrer. "Aquí podem cuinar", expressa amb un somriure que traspassa la mascareta. Durant els tres mesos que han estat a l'hostal només han pogut menjar entrepans o escalfaral microones compartit, amb la despesa extra que comporten aquests productes. "Ara puc fer una olla gran de caldo i ens dura tres dies".Actualment la Nadia ha començat els tràmits per regular la seva situació administrativa i aconseguir el(NIE) per arrelament. Però per això cal demostrar que fa tres anys i un dia que es resideix a l'estat espanyol i ella ja ho pot acreditar.Quan ho explica s'entreveu un bri d'esperança en la seva mirada, ja que amb el NIE tindrà mési no tornar-se a quedar sense un habitatge. També podrà formar part de lade Terrassa per tenir un lloguer social o accedir a un contracte laboral.Després del-ja en tramitació- la Nadia vol donar d'alta els subministraments energètics per deixar de tenir-los punxats i espera, a poc a poc, millorar la seva situació. No obstant això, és plenament conscient que en qualsevol moment es pot iniciar el procés per un nou desnonament i, potser, tornar a"Et desnonen i els pisos queden tancats". La Nadia critica que el pis d'on la van desallotjar segueix buit i explica que ha anat a parar en aquest altre habitatge -propietat del- perquè coneixia les persones que durant un temps van ocupar-lo. "Ells han marxat a un altre lloc i per això he pogut venir".Les portes de la cuina, les habitacions i el lavabo estan tancades, però en el menjador -prou ampli- hi té un matalàs que fa la funció de sofà i una tauleta baixa on fan els àpats. Encara pengen tres llums -baixos- on els anteriors inquilins devien tenir una taula de menjador. Tres quadres de flors decoren una paret blanca que reflecteix la llum d'un matí ventós de desembre on, malgrat tots els malgrats, la Nadia i el seu fill podran passar, com a mínim, les

