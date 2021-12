El PSC colla ERC perquè augmenti el pressupost de la Generalitat per a l'audiovisual català

Elestanalsper les negociacions amb la. Just després que ERC hagi amenaçat amb entorpir l'aprovació definitiva dels devia esmenes, el PSC colla els republicans utilitzant les esmenes als pressupostos de la Generalitat per reclamar unde la partida que es destina a la producció audiovisual en català."Tant que es parla de la llei de l’audiovisual i resulta que aquí hem sigut molt tebis amb la producció catalana", ha denunciat la portaveu del PSC al Parlament,. Entre lesque han registrat com a principal grup de l'oposició al Parlament i que representen 587milions d'euros, els socialistes han registrat una en la qual demanen que s'apugi un 40% la partida deque es destina a aper donar suport al sector del cinema català.El PSC també ha anunciat que iniciarà unaamb la resta de grups parlamentaris per afrontar la, una de les patates calentes que tenen sobre la taula tots els partits catalans. Els socialistes volen obrir el meló per canviar l'estructura de les esmenes que es presenten als pressupostos, ja que consideren quede fer aportacions al compte. La portaveu socialista ha assegurat que si la resta de grups volen tractar altres qüestions més enllà de les que plantegen seran benvingudes. La incorporació del pla d'igualtat o bé la situació de la presidenta de la cambra,, en cas de ser condemnada són algunes de les qüestions candents que estan sobre la taula.Romero també ha insistit que el seu partit ha estatcom a llengua vehicular a l'escola. En tot cas, ha dit, cala la realitat de cada centre en base a la seva autonomia i amb criteris pedagògics. "S'està instrumentalitzant la llengua i retroalimentant el frontisme", ha denunciat. No ha aclarit, però, si el seu partit participarà a lael 18 de desembre en defensa del model d'immersió: ", tenim el congrés del partit i no sé si hi podrem anar".

