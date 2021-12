Nadal, felicitat obligatòria?

"El consumisme és el principal problema de la deshumanització del Nadal"

"És essencial ser respectuós amb un mateix i veure fins a quin punt podem fer un esforç per fer una cosa que no volem"

Durant lesaugmenten els casos de persones que van a teràpia i les dades apunten a un augment dels suïcidis i problemes d’estats d’ànim que empitjoren. Aquests dies, sembla que existeixi l’obligació (creada per la nostra societat i cultura) d’haver de viure emocions positives, de fer regals, de comprar coses, de reunir-nos amb els que estimem, d’estar contents, de posar un arbre de Nadal a casa i de moltes més coses que acaben creant un efecte contrari en molta gent.De tot plegat, en parlem amb, psicòloga sanitària i psicoterapeuta.- El Nadal, per a molta gent, és una època de retrobaments, d’estar amb la gent que estima, d’il·lusions, i això hi ha persones a qui els provoca felicitat. El problema és que quan algú està passant per un mal moment això pot provocar-li un sentiment de no pertinença i fer que el Nadal es converteixi en un moment on l’angoixa s’intensifica. La tradició i la pressió social ens diu que no toca estar malament aquests dies i d’aquí aquesta autoobligació de fer el que sigui per tapar qualsevol cosa que pugui indicar el contrari.- No totes les famílies són boniques i meravelloses, i molts cops els retrobaments que venen marcats per aquesta època de l’any poden portar destestabilització en les persones, sobretot en aquelles que ja arrosseguen ansietat o depressió. Malgrat que hi ha múltiples factors, també val a dir que és una època de l’any on el consum d’alcohol augmenta i això també ajuda a fer aflorar problemes que potser estaven latents, o a l'empitjorament de situacions que fins al moment es podien anar mínimament gestionant.- Doncs que sembla que com que la tradició diu que tot ha de ser d’una determinada manera, si no la compleixes estàs fora de joc i no encaixes. Aquest sentiment d’obligació de formar part d’una cosa que no et ve de gust acabava portant-nos a haver de viure moments que ens perjudiquen emocionalment. El nivell de socialització aquests dies és tan elevat que depenent de cada persona pot resultar excessiu... i clar, tot això sense tenir en compte també totes les situacions familiars que es poden donar.- Hi ha molts motius pels quals hi ha persones a qui aquesta època de l’any els afecta de manera negativa, i per això no els agrada. Per exemple, és un moment on tendim a fer balanç i quan fem aquesta avaluació a vegades no només s’analitzen els últims 11 mesos sinó que també és mira la perspectiva. No només posem el punt de mira en els que ja no hi són, sinó que també es pot posar en els que no et vols trobar. També em venen al cap les parelles que tenen fills que potser s’acaben de separar i és el primer Nadal que han de dividir-se el temps que passen amb ells, o potser hi ha mares que acaben de tenir un nadó i estan en ple procés d’adaptació a la maternitat i necessiten evitar aquests moments de socialització perquè el cos els demana... Realment podríem trobar tants motius com persones.- Totalment. El consumisme és el principal problema d’aquesta deshumanització. Has de tenir comprats els regals que toquen, si no tens temps de fer-ho t’aguantes i t’espaviles per aconseguir-lo, a la taula hi ha d’haver menjar com si estiguéssim en un hotel de cinc estrelles... i si no tens diners per a tot això, la sensació és horrible. Tot això és converteix en una obligació i en moltes ocasions es fa perquè toca, i això no és saludable.- Estar en un estat de depressió, ansietat o altres problemes d’aquest tipus agreugen la situació per aquest sentiment de no pertinença del qual parlava. Quan una persona està trista, va a una festa i té la sensació de que emocionalment no està al nivell de la resta, es pot sentir que per culpa seva acabarà amargant als altres. Això encara fa sentir més malament una persona que, en aquell moment, ja s'hi sent prou. Veure que tothom s’ho passa bé menys tu, i visualitzar que mai podràs passar-t’ho tan bé com ells, et pot acabar portant a la desesperança. Aquest dolor pot ser tan gran que t’acabi portant a prendre aquesta decisió on l’únic objectiu és deixar de patir. Novament, l’alcohol també pot desenvolupar conductes autoagressives en persones que en aquell moment ja no estan bé.- Pateixen un augment d’aquesta sensació perquè senten que no encaixen i això els provoca aquest sentiment de no encaixar, de soledat, de que ningú els entén perquè no fan el que toca fer en aquell moment... Quants cops hem escoltat frases com "No estiguis trist, que si estàs així faràs que ens posem tots malament?". Coses com aquesta intensifiquen el sentiment de culpabilitat d’una persona que en aquell moment no està bé, i que a més segurament està fent un esforç per ser allà, ja sigui perquè pateix un problema emocional o perquè potser està de dol, ja que els motius poden ser múltiples.- No podem controlar el que pensaran o diran els altres, però sí que és important pensar en com estarem nosaltres o com ens sentirem nosaltres si fem o no fem una cosa. És essencial ser respectuós amb un mateix i veure fins a quin punt podem fer un esforç per fer una cosa que no volem, o si aquest esforç fa tant de mal que no val la pena. Si aconseguim ser més respectuosos amb nosaltres mateixos, a la llarga és més fàcil que tothom sigui respectuós amb tothom.

