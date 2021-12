El TSJC ordena a la Generalitat que «protegeixi» la família que va demanar més castellà a l'escola de Canet

La Fiscalia investiga "amenaces" a la família

El(TSJC) ha ordenat aquest divendres ali a la direcció de l'escoladeque adopti "les mesures necessàries per preservar la protecció i intimitat" de la família del nen de P5 que va denunciar eldel centre i va demanar més castellà a classe. El jutge li va donar la raó i ja fa setmanes que aquesta classe fa un 25% de les hores en llengua castellana malgrat les crítiques de les altres famílies i la gesticulació delEn una providència, la sala contenciosa afirma que és responsabilitat del departament que pilotai la direcció del centre són els encarregats de preservar "la normal convivència i el desplegament pacífic de l'entorn educatiu". El TSJC va fixar un 25% de castellà al grup del nen en resposta a la denúncia de la família, que va demanava un 50% d'escolarització en aquesta llengua. L'escola insisteix que en cap cas hi ha cap problema de convivència per aquest fet.Cambray va visitar ahir la direcció del centre per fer-los costat i que tinguessin "totes les eines" per veure com aplicar les mesures cautelars dictades pel TSJC. El conseller va dir també que la Generalitat no podia fer res per evitar el, que de fet fa setmanes que ja s'aplica en el cas concret de P5. De tota manera, el TSJC ha demanat també a Educació que informi de les mesures adoptades per fer complir les mesures cautelars que obliguen al 25%.Latreballa en aquests moments en tres sentits: protegir la direcció d'aquest centre -en el cas de l'escola de Canet seria qui patiria les conseqüències penals en cas d'incompliment-, assessorar jurídicament les famílies que volen revertir la situació i impedir que aquesta quota s'acabi aplicant a tots els cursos del centre i, en el cas de la ratificació de la sentència del, assumir la responsabilitat des del departament i no des dels docents de continuar aplicant de forma general el model d'immersió als centres. Reconeix, però, que més enllà del terreny polític i de defensa del marc legal vigent, el seu marge és limitat en el terreny judicial.L'ofensiva judicial que posa en escac el sistema pedagògic amb el català com a llengua vehicular representa amenaces a nivell personal de treballadors, a nivell governamental i, també, a nivell del projecte educatiu global de l'escola catalana. Tot plegat, a partir d'un balanç de nomésper reclamar més classes en castellà.Paral·lelament, laha obert diligències per investigar missatges difosos a través de lescontra la família del nen de cinc anys que va demanar més classes en castellà. Apedregar la casa de la família del nen o aïllar el menor a l'escola són alguns dels comentaris ofensius que alguns perfils han publicat a les xarxes socials arran de la polèmica lingüística.Tant l'associaciócomho han portat davant la justícia i la Fiscalia analitza ara si aquests continguts poden ser constitutius d'un delicte d'incitació a l'odi o discriminació. La comunitat educativa, per la seva banda, treballa perquè la disputa jurídica i política no arribi a les aules i a l'entorn escolar. Evitar la tensió és, de fet, una de les obsessions que ha expressat amb més vehemència eli l'de l'escola.

