«Trenquem el silenci, parlem català»

Els lingüistes asseguren que el català ja ha entrat en procés d'extinció. De nosaltres depèn trencar el silenci.#TrenquemElSilenciParlemCatalà pic.twitter.com/6CieqXitFu — Parlem Telecom (@Parlem) December 7, 2021

Totes les dades mostren que estem vivint una situació d'. Les dades mostren que l'en la majoria d'àmbits, especialment a les escoles i a les noves formes de comunicació.En aquest context,ha fet una crida a. La nova campanya de la companyia de telecomunicacions comença demanant uni “per allò pel què van lluitar els nostres avis, per Tirant lo Blanc, pels contes que ens llegien els pares, per la rosa d'abril, pels concerts d'Oques Grasses, per les paraules de Mercè Rodoreda...”.El vídeo, que s'ha viralitzat a través de les xarxes socials, demana unaa la societat catalana., s'afirma. “Depèn de tots nosaltres trencar el silenci”, afegeix l'espot que versiona el mític “Jo vinc d'un silenci” de RaimonParlem també ha fet una crida aper arribar a tothom amb el hashtag #TrenquemElSilenciParlemCatalà

