L'abric, els guants i les botes de muntanya no són bons aliats per conduir

Les normatives emmarcades en elsón d'obligat compliment per garantir així una, pròpia i dels altres. La DGT recorda sovint que conduir amb xancletes, sense jersei i amb un braç fora de la finestra pot ser motiu d'infracció, però no són els únics.. Segons la normativa, conduir un vehicle amb aquest tipus de robanecessària per fer-ho amb seguretat. I és que segons l'article 18.1 del capítol 1 de la normativa, "el conductor d'un vehicle està obligat a mantenir la seva pròpia llibertat de moviments, el camp necessari de visió i l'atenció permanent a la conducció".Tot i que el reglament no dona detalls sobre elsi les, es pot interpretar que fer-los servir pot provar qualsevol dels supòsits. Així,que ens aturi. El Reial Automòbil Club d'Espanya (RACE) dona algunes recomanacions pel que fa alòptim per conduir.- Ha d'agafar bé el peu i adaptar-se al contorn sense deixar res folgat.- Ha de ser flexible per no impedir la llibertat de moviment: els pedals rebran les ordres amb més precisió.- Ha de garantir l'adherència: el material de la sola no ha de relliscar per sobre del pedal.- Ha de ser còmode i lleuger, així els moviments seran àgils.- Ha de ser transpirable per evitar que el peu suï.

