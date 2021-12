Agressió homòfoba a la Rambla de Barcelona

Nunca pensé que fuese a escribir esto aunque por desgracia fuese obvio que en algún momento iba a pasar.

🏳‍🌈Hilo de agresión homófoba en el Starbucks de la Rambla en Barcelona🏳‍🌈 — Festive Røbin!✒️❄☃️☕🗡 (@AwakeAtDawn_) December 7, 2021

Aquest dimarts una parella va denunciar públicament en un fil de Twitter unaen un local de la cadena Starbucks a la Rambla a. Segons el relat d'una de les joves, uns homes van cridar-los "porques" per haver-se fet petons"Els he dit que per què a la resta de parelles de la cafeteria que eren heterosexuals no els estaven dient el mateix, que", explica la víctima "Que estàvem en el segle XXI. Els molt imbècils han continuat contestant-nos i insultant-nos i per sort, per moltíssima sort, les noies que estaven assegudes al nostre costat s’han aixecat i han començat a defensar-nos amb dents i ungles", relata.Un dels homes va insultar una de les noies que estava defensant la parella agredida i li va llançar un got de cafè fred a la cara. Tot seguit, un dels agressors va aixecar la mà a una de les víctimes per fer-li un cop, però finalment no ho va fer, segons els tuits de la denunciant.L’ja ha contactat amb les dues víctimes i els ha ofert ajuda psicològica i jurídica. A més, l'organització ha traslladat els fets a l’Ajuntament de Barcelona perquè s’activin els protocols corresponents.

