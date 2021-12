La resurrecció de Pujol

Preservar l'explicació de la seva figura

Quanencara no era un expresident desposseït dels privilegis del càrrec,van visitar-lo al seu despatx del Passeig de Gràcia. Acabats d'arribar a la cúpula d', els dirigents republicans van pensar que el seu ascens al partit havia d'anar acompanyat d'un coneixement més aprofundit de l'ecosistema institucional del país. Junqueras i Rovira es van asseure amb Pujol i l'expresident els va pronosticar que algun dels alcaldes sorgits de la nova fornada deacabaria pilotant la Generalitat, tal com va passar amb. De la trobada, tots dos en van sortir amb la sensació que pertanyien a un univers diferent del tòtem nacionalista. El líder d'ERC no ha mantingut cap més reunió amb Pujol com aquella de finals del 2011, distància afegida per la reclusió pública que va acompanyar lade la deixa familiar. L'última vegada que el va saludar, de manera informal i durant escassos segons, va ser fa un mes al Palau Robert, en el marc d'un acte sobre l'infrafinançament català . Un acte que va ser el primer pas d'unde Pujol a la, agraït pels pujolistes."Perdonin. No assisteixo a actes públics i menys hi parlo, però això ho he viscut directament, soc el que en sap més". Amb aquesta frase -micròfon en mà i des de la quarta fila de l'acte organitzat pel diari Ara-, l'expresident va trencar el silenci per oferir la seva versió sobre la demanda deldurant la Transició. La intervenció no estava prevista. L'exconseller-un dels ponents del debat, al costat de Junqueras,- havia exposat que la Generalitat no va agafar la bandera del concert quan es coïa l'Estatut. Pujol no se'n va saber estar i va voler matisar-lo: va insistir que el seu partit sí que va posar el concert al centre de la, però que la recompensa només va ser per als bascos.La interpretació històrica del que va passar amb el concert, matèria punyetera perquè la discussió sobre si les reclamacions catalanes van ser tímides o la Moncloa es va tancar en banda ofereix versions contraposades, és una de lesde Pujol. Una altra és la. La qüestió va motivar un segon capítol en la sevapública, que va prendre cos en forma d'article d'opinió a La Vanguardia. Amb el títol Quan el Constitucional entenia el català i l'ancoratge de vivències personals, Pujol va recordar el pacte de convivència implícit que suposava el respecte al català per part de les institucions de l'Estat, un comportament lesionat ara amb resolucions judicials com la delsobre l'. La columna de diumenge passat al rotatiu del Grupo Godó recordava l'existència de temps anteriors en què a Espanya regnava "més esperit de concòrdia i comprensió", i l'expresident advertia que l'permanent sobre la llengua faria que "com a identitat política" anés "situant-se al marge".Concert econòmic i llengua, dues carpetes en què Pujol pretén deixar clar el seu. "Més que raons de dinàmiques estrictament personals, crec que aquestes últimes aparicions tenen més a veure amb reflexions sobre temes que li importen", raona, director del Memorial Democràtic i autor d'Entre el dolor i l'esperança (Proa), el llibre-entrevista a Pujol publicat l'estiu passat , en què l'expresident expressava sentiments després d'anys d'estar enretirat de la vida social. El llibre, del qual l'expresident n'esperava una recepció hostil, ja va ser un primer pas per superar l'ostracisme. "Sent que té el deure i l'obligació d'explicar-se, de dir-ho", afegeix Villatoro per relatar la reaparició. I recorda que la gran "" de Pujol amb l'escenari polític espanyol té com a moment àlgid la, un obús al model d'immersió, perquè entenia que trencava un pacte teixit a la Transició sobre el"La seva obsessió és que la història el situï en una línia justa", raona. La pulsió de Pujol per exercir d'historiador de la seva pròpia figura descrita pel periodista -especialista de l'univers pujolià- és imprescindible per entendre els moviments de l'expresident, que en el darrer mes ha combinat aportacions al debat polític amb aparicions que feia temps que no es documentaven. En el derbi entre eli l'del 20 de novembre, va tornar a lai va conversar amb. El president blaugrana sempre ha defensat el llegat polític de Pujol, fins tot quan dirigents convergents economitzaven referències. Tanmateix, alguna cosa es mou., líder parlamentari de Junts, va citar l'expresident en la sessió de control a Pere Aragonès de l'1 de desembre , per destacar-ne la determinació en la gestació del. La referència de Batet, antic alcalde convergent ara a les files puigdemontistes, no va passar desapercebuda a la cambra catalana. Recuperat de l'episodi de salut de finals de setembre que va requerir ingrés hospitalari, Pujol s'ha mogut perquè ha "sentit" que li tocava parlar. Així ho apunten veus de l'entorn de l'expresident. El que no ha canviat tant és laa la penombra. Llegeix premsa diàriament per estar connectat amb l'actualitat, conversa puntualment per telèfon amb qui creu que ha d'intercanviar reflexions sobre el moment del país, i tampoc ha deixat d'escriure, així com de rebre gent al seu despatx del carrer Calàbria. La relació ambés fluïda, i també ha volgut escoltar recentment, que pilota l'operació de salvament deldesprés de convertir-se en força extraparlamentària. Fins i tot ha acceptat ser el convidat estrella d' àpats amb regust nadalenc, com el promogut pel Fòrum Demòcrata , les joventuts postconvergents. Pujol no ha deixat de fer de Pujol. I, quan ha calgut, en veu alta.

