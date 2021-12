Un noi italià de 25 anys va ser descobert per la Guàrdia Civil visitant una zona restringida a pocs metres del, a la Palma. Anava acompanyat d'un grup de compatriotes, que li havien pagatcada un, a la qual està prohibit que accedeixi cap persona que no formi part dels equips d'emergència.El jove, que es guanyava la vida com a massatgista a les platges de l'illa, captava coneguts i amics a través de Facebook per portar-los fins al peu de l'erupció, per veure com sortia el magma durant la nit., a dos quarts de vuit de la tarda, quan marxaven la Unitat Militar d'Emergències, els Bombers, els agents de policia i la resta de professionals que treballen en l'anomenada zona d'exclusió del volcà.Els accessos a Cumbre Vieja estan custodiats per agents del Grup de Reserva i Seguretat (GRS) de l'institut armat, que impedeixen el pas per les vies principals. Així i tot, curiosos com el noi italià han estat identificats després d'esquivar els accessos i endinsar-se en la zona restringida, amb el perill que implica. S'enfronten a unaper incomplir la llei de Protecció Civil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor