Argimon adverteix que hi pot haver un cert col·lapse en l'arrencada de la vacunació de menors

🔴 Josep M. Argimon, conseller de @salutcat: "La vacuna infantil és segura i eficaç, autoritzada per l'EMA. Ens pot ajudar molt a controlar la covid".#ElsMatinsTV3

▶ https://t.co/AomO4R8tT0 pic.twitter.com/iKXjIuUzNN — Els matins TV3 (@elsmatins) December 10, 2021

🔴 Josep M. Argimon, conseller de @salutcat: "És clar que hi posarem l'esforç per explicar clarament als progenitors que no hi ha efectes secundaris en la vacuna infantil. Són molt, molt rars".#ElsMatinsTV3

▶ https://t.co/AomO4R8tT0 pic.twitter.com/HsvLeSqZ2U — Els matins TV3 (@elsmatins) December 10, 2021

🔴 Josep M. Argimon, conseller de @salutcat: "No farem sopar de Nadal amb els companys de la conselleria. Clarament, és millor no fer-ne".#ElsMatinsTV3

▶ https://t.co/AomO4R8tT0 pic.twitter.com/1vPVAiNpUq — Els matins TV3 (@elsmatins) December 10, 2021

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha advertit aquest divendres que es pot produir un certque s'iniciarà el proper divendres. En una entrevista al programa Els Matins de TV3, Argimon ha indicat que aquest escenari ja s’ha produït en altres fases de vacunació i ha assenyalat que es resoldrà, si es produeix, en el curt termini.Per altra banda, el conseller ha ressaltat que elssón clarament superiors a no fer-ho.Argimon també ha avançat aquest divendres que les dades d’avui indicaran que ja hi ha16 més que ahir, la qual cosa el té preocupat. A banda, també ha avisat del cas danès: el passaport Covid no ha evitat que els casos es “disparessin”.També ha volgut remarcar que al Departament de Salut no es faràper evitar contactes. A més, Argimon ha assenyalat que és “clarament millor” no fer cap sopar (o qualsevol altre àpat festiu) a la feina per evitar contactes a les portes de Nadal. “Si ens ho podem estalviar, millor”, ha apuntat el conseller, que no ha posat cap objecció als àpats familiars previstos per les festes nadalenques.​​

