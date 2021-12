El Canet Rock creix i aterra a Mallorca

El pròxim 23 de juliol també veurem sortir el sol a Alcúdia! ☀️

Neix CANETROCK MALLORCA! pic.twitter.com/lTMZTaqp1k — Canet Rock (@CanetRock_) December 10, 2021

El festivals'expandeix i a més de l'edició a la localitat que li dona nom en tindrà una altra el, segons han anunciat aquest divendres els impulsors de la iniciativa cultural. En concret, i coincidint amb la vuitena edició del certamen, la cita mallorquina tindrà lloc a la ciutatEls primers artistes confirmats al cartell del Canet Rock illenc són, però els responsables del certamen anuncien que hi haurà "una dotzena de les millors bandes dels Països Catalans".Els valenciansportaran a Alcúdia la seva mescla de música electrònica de ball amb rap, ritmes llatins i de música tradicionals que han girat per països com Alemanya, Suïssa, França, el Regne Unit o el Japó. Lapresentarà l'espectacle Hacia otra parte, que inclourà algunes de les cançons més conegudes del grup com "Maricarmen" o "Lloverá y yo veré" i èxits com "Y volar" o "Down for love".Els illencsactuaran al Canet Rock Mallorca amb la "música festiva" amb "personalitat pròpia" que barreja ritmes folklòrics i moderns que han "revolucionat" el panorama musical mallorquí en cinc anys, segons els responsables del festival. Finalment,aportarà l'experiència que aporten quatre discs d'estudi i deu anys de bagatge que els han convertit en un dels grups "més consolidats" de l'escena musical de Menorca.

