Els expresidents del Cercle d'Economia es reuniran dilluns per buscar un nom de consens a les eleccions

Vols rebre els butlletins de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi pots trobar notícies com aquesta

Per al proper dilluns, 13 de desembre, està prevista la reunió de l'actual president, Javier Faus, amb els seus 12 predecessors, per mirar de trobar una candidatura de consens. Tradicionalment, els expresidents exercien un paper d'"exploradors" dels diversos possibles noms i miraven d'arribar a una posició que fos compartida per totes les sensibilitats de la casa. Aquest cop, però, la situació és diferent.Com ja hem informat puntualment a, Faus va obrir la porta a una elecció disputada, cosa que va animar una sòcia de l'entitat, la financera Rosa Cañadas, exmembre de la junta, a postular-se.Qui apareix com a candidat "oficial" és, ex-CEO del Banc Sabadell, a qui Faus dona suport. Però alguns expresidents no amaguen certa incomoditat en aquests moments.Entre els "ex" hi ha personalitats comPer a ells, no és el mateix proposar una figura pactada que decantar-se per un aspirant que haurà de batallar per ser elegit.Per cert, dilluns ésJa cal que els conservi la vista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor