Marchena nega que el Suprem només n'aprengui quan rep «una rebolcada» d'Estrasburg

El president de la sala penal del, ha recordat aquest dijous que segons les estadístiques del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) Espanya "és el país menys condemnat" dels 47 que conformen el Consell d'Europa els últims 40 anys. "Aquestes són dades estadístiques, està claríssim que aquesta idea tantes vegades repetides que el Suprem només aprèn quan li dona una rebolcadaés falsa", ha assenyalat.Així responia després de ser preguntat per la resolució de la Justícia europea relativa a la immunitat de l'expresidenten què s'advertia que el procediment penal, incloses les ordres de detenció, quedaven suspeses fins que hi hagués resposta a la qüestió prejudicial plantejada per l'instructor"Que ens equivoquem? Doncs clar, només faltaria", ha indicat, per després postil·lar que elel que fa és resoldre un dubte a través d'una qüestió prejudicial. "Després les respostes del tribunal europeu no són en termes de, no dictamina a favor o en contra, només explica", ha indicat.Amb tot, ha recordat que la resposta delsobre Puigdemont s'enquadra en el marc de la fase de recerca, que té un protagonista -per Llarena-, i per això pronunciar-se sobre aquest assumpte "seria una gosadia". Però ha incidit que la idea repetida una vegada i una altra que la justícia espanyola està permanentment desautoritzada perés falsa.D'altra banda, Marchena s'ha referit durant la seva conferència a l', que ha versat sobre la necessitat o no de mantenir l'acció popular i sobre si és més un remei que un problema, que ell aplaudeix l'acció popular quan serveix de control de qualsevol "" del poder públic, però s'ha mostrat contrari quan s'usa com a "instrument per traslladar la contesa política al procés penal"."Sí que crec incondicionalment enquan es concep com a instrument per actuar com a control de qualsevol temptació inhibicionista o abstencionista del fiscal de no implicar-se de manera institucional obligada en lad'un fet delictiu", ha comentat, per sumar-hi que "si és un element de control de la desídia dels poders públics, de reequilibri de poders en el procés", ho aplaudeix.Marchena considera que instrumentalitzar l'acció popular per traslladar la contesa política al procés penal és un error perquè "els valors que es ventilen en el pla processal no té res a veure amb els de la". "El que moltes vegades hi ha és una professionalització de l'exercici de l'acció popular perquè es rendibilitza en termes mediàtics, publicitaris", ha lamentat, afegint que, tot i això, no li val "la".Després de repassar els darrers acostaments a una reforma de laper retocar la funció d'aquesta acció popular en el procés, ha recordat que no es pot caure en una "desqualificació radical i absoluta de l'acció popular", tot i que s'ha mostrat partidari de “retocar els pressupostos normatius que produeixen un ús patològic de l'acció popular”.

