Barcelona recupera la Cavalcada, l'espectacle de Cap d'Any i els concerts per Nadal

Aposta per la recuperació del centre

Estel de la Sagrada Família

Barcelona recuperarà enguany l'espectacle de Cap d'Any a l'avinguda de la Reina Maria Cristina i la tradicional Cavalcada de Reis tornarà a recórrer la ciutat. L'alcaldessa Ada Colau ha indicat que no està previst que es facin controls d'aforament a la Cavalcada però ha matisat que tota la programació està subjecte a possibles noves mesures de prevenció de la covid-19.A banda, durant les festes nadalenques s'han programat desenes de concerts i activitats culturals als diferents districtes, amb especial protagonisme del centre, més tocat per la pandèmia. El festival de Nadal, amb l'epicentre a plaça Catalunya, acollirà un ampli programa d'arts escèniques, cinema i música, i Sons de Nadal portarà als districtes 100 concerts gratuïts. A més, Barcelona torna a tenir cançó pròpia per celebrar Nadal, aquest cop de la mà de The Sey Sisters.Enguany torna la celebració popular del Cap d'Any a l'avinguda de la Reina Maria Cristina, on, a partir de les 21.30 hores, l'any s'acomiadarà amb un espectacle de llum, pirotècnia, foc, música, personatges màgics i grans projeccions. Això sí, Colau ha advertit que el que s'anuncia és un espectacle i no pas una festa de Cap d'Any.En relació amb la Cavalcada, els Reis d'Orient arribaran com cada any el 5 de gener al Moll de la Fusta amb el pailebot Santa Eulàlia, però a diferència de l'any passat -que no hi va haver rua- aquest cop sí que tornaran a recórrer els carrers de la ciutat acompanyats de les carrosses i el seu tradicional seguici. Segons ha dit Colau, el recorregut serà similar a anys anteriors si bé l'Ajuntament donarà a conèixer els detalls en els pròxims dies.Tota la programació de Nadal, sota el paraigua 'La Ciutat de Nadal' vol convertir Barcelona en referent global de les celebracions nadalenques amb més de 300 passis d'espectacles, 300 artistes i 85 agents implicats. L'aposta del consistori, que habitualment implica descentralitzar, enguany reforça l'aposta pel centre de la ciutat. El primer tinent d'alcaldia d'Economia, Jaume Collboni, ha assegurat que qui més necessita ara el suport del conjunt de la ciutat i l'Ajuntament és el centre. Collboni ha fet especial menció al comerç i s'ha mostrat convençut que la campanya de Nadal és "la gran oportunitat" de refer-se de la crisi generada per la pandèmia.Per això, l'epicentre del Festival de Nadal serà la plaça de Catalunya, on entre el 18 i el 30 de desembre hi haurà tallers familiars, arts escèniques, música i arts visuals per a tota mena de públics, dividits en diverses franges horàries. Així l'espai acollirà les activitats familiars i també els concerts i el cinema, amb capacitat per a 1.000 persones. Destaca el passi diari de Tants Nadals, una peça de creació a partir de material de cinema analògic casolà que fa un recorregut per les Barcelones del passat. D'entre els concerts previstos hi figuren noms com Andrea Motis Trio o Meritxell Neddermann.La plaça Universitat també serà un punt de referència de programació del Festival i s'hi instal·larà la proposta interactiva Bon(s) Nadal(s), amb una peça d'arquitectura interactiva de l'estudi Domestic Data Streamers que generarà històries nadalenques a partir de la participació dels vianants.Als districtes es presentarà Sons de Nadal, una programació musical de 100 concerts al carrer per tots els barris de la ciutat, amb el protagonisme de la música jazz, clàssica i indie i amb referències nadalenques. Més de 40 formacions locals tocaran en directe a carrers i places en concerts gratuïts. El programa s'ha dissenyat amb la col·laboració de Primavera Labels, Sónar, Cruïlla, l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna, el Taller de Músics i el Conservatori del Liceu.Preguntada per la possibilitat que l'estel que corona la torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família es mantingui il·luminat -de moment té permís municipal fins al 9 de gener-, Colau ha assegurat que és evident que es tracta d'una nova icona de l''skyline' de la ciutat de Barcelona i ha indicat que és una "molt bona idea" que pugui estar encès amb motiu de les festes nadalenques.

