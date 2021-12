Mor Ramon Muntaner, el cantautor que va musicar Martí i Pol i Rodoreda

Ha mort als 71 anys el cantautor, un dels noms de laNascut a Cornellà de Llobregat, Muntaner portava anys allunyat de l'escena i dedicat a la gestió cultural com a delegat a Catalunya de la. Però Muntaner va ser una figura destacada de la cançó catalana des que el 1975 va editar el seu primer disc,, on ja mostrava un nervi de crítica social i un esperit de compromís.Muntaner va començar fent de, però de seguida va dibuixar un perfil propi, amb un treball acurat per, des de(que va inspirar el seu segon disc, Presagi), passant per l'obra de, que es va fer present a un altre volum seu, Balades i cançons.Va ser un dels autors més interessats en posar música a peces del teatre i pel·lícules. Anys després, el 1982, va musicarel gran clàssic de l'escriptoraEl seu vessant com a gestor cultural no va fer que la seva creació fos oblidada i fa tres anys se li va retre un homenatge amb participació d'altres exponents de la Nova Cançó. Unque no ha pogut superar se l'ha endut.A Cançó de carrer, es proposava ser millor que el seu pare, "cansat i sense fer renec o riallada", i mostrava l'afany per superar la realitat grisa del: "Destruirem un món/estúpid i sense ànima./

