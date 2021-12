El govern espanyol convoca una «vaga de joguines» sexistes

✊🧸 Los juguetes convocan una #HuelgaDeJuguetes simbólica de una hora para reclamar su derecho a jugar con el 100 % de los niños y niñas, no solo con el 50 %.



👉 Descubre cómo apoyar la campaña en https://t.co/8OaOHtofX4 pic.twitter.com/JUBLgMkdbo — Ministerio de Consumo (@consumogob) December 9, 2021

El Ministeri de Consum ha presentat aquest dijous la campanya, que convoca una aturada simbòlica de joguines diumenge vinent d'onze a dotze del matí "per reclamar el dret a jugar amb el 100% dels nens, no només amb el 50%", en referència a les joguines sexistes."Joguines del món, fa anys que suportem que ens encasellin, que ens diguin que vam ser creats per jugar amb nens o amb nenes. Encara que siguem de plàstic o de peluix, també tenim el nostre coret i ha arribat el moment de dir prou", expressen dues joguines en una animació publicada pel departament que dirigeixConsum ha compartit a través de les xarxes eslògans com arai ha cridat a publicar fotografies de joguines amb l'etiqueta #HuelgadeJuguetes per reivindicar la fi dels estereotips de gènere en el joc."Avui encara és habitual trobar pares de família que contemplen que no ha de ser normal que un nen tingui una cuineta per Nadal, i això ho hem de canviar. (...) Hem d'aspirar que el consum de joguines depengui dels gustos dels nens i no estigui filtrat a través d'uns dispositius de desigualtat de gènere que estan als anuncis i a les nostres ments", ha reclamat el ministre.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor