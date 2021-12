Nova Zelanda vol que els menors de 14 anys no puguin comprar tabac de per vida

Pla innovador deper acabar progressivament amb el consum de. El govern del país ha anunciat aquest dimecres que prohibirà als menors de 14 anys comprar tabac de per vida, una llei que haurà de ser aprovada pelabans de fer-se efectiva i que s'emmarca en la lluita contra el fum que el país neozelandès duu a terme des del 2011."Volem assegurar-nos que les personesmai comencin a fumar, i per això a partir d'ara serà un delicte vendre o subministrar productes relacionats amb el tabac als joves menors de 14 anys", ha assegurat la ministra adjunta de Salut,, que ha qualificat la mesura d'"".El ministeri deneozelandès ha llançat una campanya que busca crear un ambient sense fum per a l'anyi que promet abordar el mal que elha causat als habitants de Nova Zelanda, que causa una de cada quatre morts al país i que és més comú a les comunitats, deli aquells amb baixos ingressos."Si la situació no canvia, passaran dècades fins que la taxa de tabaquisme a la comunitat maori caigui un", ha assegurat Verrall, que també ha explicat que "en evitar que les persones comencin a fumar i en ajudar a aquells que fumen aés cobrir tots dos extrems de l'espectre". Amb aquesta llei, els joves només podran comprar tabac amb baixes dosis de nicotina i poques botigues ho podran facilitar.​​​

