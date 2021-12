La distribució, un sector en creixement

Un sector en creixement

Mercadona, Bon Preu i Dia, lideren la quota de mercat en superfície de venda

Les empreses més responsables socialment són més rendibles

Marge de millora en igualtat de gènere

En termes d’igualtat de gènere, l’Anuari indica que només un 30% dels alts càrrecs de les empreses estan ocupats per dones, mentre que en llocs de comandament intermedi aquest percentatge és del 45,9%. En els llocs base, en canvi, les dones representen el 65,5%.



Pel que fa als alts càrrecs, també convé destacar que només el 29% de les empreses compleixen amb la paritat. Tanmateix, aquest percentatge suposa un increment respecte al bienni anterior, en el que les empreses que complien la paritat en alts càrrecs era del 16%.



La majoria d’empreses de distribució comercial (76%) compten amb plans d’igualtat de gènere. Aquesta dada mostra un increment significatiu en la implementació de polítiques de gènere respecte el bienni anterior (63,6%).



La paritat de gènere no té un efecte clar en el rendiment de les empreses, però sí en l’absentisme laboral i en la rotació. Les empreses que assoleixen la paritat de gènere entre els comandaments intermedis presenten un absentisme laboral un 16% inferior a la mitjana, i una rotació de les plantilles un 4% per sota de la mitjana.

El 74% de les empreses de distribució han incrementat la seva facturació en els dos darreres exercicis, segons l’ Anuari de la Distribució Comercial 2021 . És una de les principals conclusions de l’informe, que analitza les 50 primeres empreses de gran distribució amb punts de venda a Catalunya i estudia el comportament de l’oferta de productes alimentaris, drogueria i perfumeria en règim d’autoservei, en el període 2019-2020.L’estudi, encarregat per la Generalitat a l’empresa Elogia, parteix de l’anàlisi de les principals magnituds del sector, amb l’objectiu de mesurar la competitivitat de les empreses i identificar nous indicadors socioeconòmics. A més de les dades globals de les, es recullen diferents paràmetres de competitivitat: rendiment mitjà, inversions, noves tecnologies, venda online, formats comercials, seccions d’oferta o marca de distribuïdor. També avalua el posicionament de les empreses respecte les noves tecnologies i el comerç electrònic.D’altra banda, l’Anuari incorpora l’anàlisi d’aspectes de comptabilitat social com la contractació indefinida, l’absentisme laboral, la rotació, la igualtat de gènere, la diversitat funcional i les bones pràctiques de responsabilitat social corporativa.Pel que fa a l’anàlisi de les dades globals, l’Anuari conclou que entre el 31 de desembre de 2018 i el 31 de desembre de 2020 el sector ha experimentat un. Eli se situa en 5.198 punts de venda; la superfície de venda mostra un creixement del 3,9%, amb 2,5 milions de metres quadrats; les v, arribant a una facturació de 14.190 milions d’euros; i els, donant ocupació aRespecte als indicadors de competitivitat, l’Anuari destaca que elal llarg del bienni 2019-2020. Les empreses més grans (amb una facturació per sobre dels 100 milions) són les que més creixen (86%); les segueixen les empreses amb una facturació d’entre 10 i 100 milions (63%); i per últim, les empreses amb una facturació de menys de 10 milions (50%). També ha augmentat el rendiment mitjà del sector, que s’ha situat en 5.658 euros/m2. Durant el bienni 2019-20, el 8% de les empreses del sector creixen en marges comercials mentre que un 24% en baixen. Pel que fa a les despeses operatives, el 74% de les empreses assenyalen un creixement en aquesta variable, que atribueixen en gran mesura a l’impacte de la pandèmia.Les partides d’inversió que actualment les empreses consideren més importants són el producte i selecció de proveïdors, seguides per la inversió en tecnologia i per la partida de formació i promoció de treballadors. L’estudi preveu que la partida “processos logístics”, actualment en el quart lloc, augmenti de forma substancial en els propers anys.Les empreses amb més quota de mercat en superfície de venda són(15%), El grup(10%) i(10%). En nombre d’establiments encapçala el rànquing(19%), seguit de(12%) i de(9%). Mercadona manté la primera posició del rànquing de facturació. Bon Preu ocupa el segon lloc, per davant del grup Dia i de Carrefour que se situen en el tercer i quart lloc, respectivament.En relació a la venda online, el. Totes les empreses que venda en disposen, ofereixen el servei de lliurament a domicili; el 82% donen l’opció de recollida a l’establiment i només el 19% permeten el lliurament en punts de recollida externs. En aquest sentit, la majoria de les comandes es lliuren a domicili (64%) mentre que la recollida a l’establiment i la recollida en punts externs suposen el 32% i el 4%, respectivament. El 61% realitza alguna acció per potenciar el canal online i el 70% considera que s’incrementarà durant el 2022.Pel que fa als formats comercials, eli suposa el 32,5% del nombre total d’establiments. El superservei (entre 150 i 399 m2) representa el 30,7% dels establiments i l’autoservei (fins a 149 m2) el 6,2%. Pel que fa a les seccions d’oferta, les empreses participants a l’Anuari preveuen que el major increment, per al 2022, serà en les seccions de productes ecològics, preparats per consumir i precuinats.Respecte al pes de la marca de distribuïdor en la facturació, l’Anuari apunta que la dada es manté estable al llarg dels darrers anys i representa un 34,5% (33,6% en el bienni anterior). De fet, aquesta dada es troba significativament per sobre en les empreses que tenen programes de compra a proveïdors locals (38,2%).Entre les conclusions més importants, l’informe destaca que lestenen unen un 12% a la mitjana del sector.Les pràctiques més habituals són: programes de compra a proveïdors locals (80% dels casos), donacions a ONG i/o patrocinis (76%), sistemes d’aprofitament d’aliments no venuts (74%), accions de reducció de residus plàstics (72%) i la introducció de criteris ètics en la selecció de proveïdors (70%).Pel que fa a la contractació, l’Anuari apunta que el, percentatge que supera el del conjunt de l’economia catalana (80,2%), o el del sector comerç a Catalunya (79,5%). De fet, el 35% de les empreses de distribució a Catalunya tenen a 9 de cada 10 treballadors amb contracte indefinit.Quant a l’absentisme laboral mitjà del sector, se situa en el 6,4%. Aquesta dada suposa un increment de 2 punts respecte al bienni anterior, que va ser del 4,4%. L’estudi atribueix aquest augment a l’impacte de la crisi sanitària de la Covid-19.La implantació de mesures que faciliten l’equilibri entre la vida laboral i la personal redueix l’absentisme. Així, a les empreses que compten amb plans de conciliació familiar, el percentatge d’absentisme es redueix en un 20% respecte la mitjana i se situa en un 5,1%. D’altra banda, la rotació mitjana de les plantilles és del 8,1% i suposa un descens respecte al bienni anterior, en el que aquest indicador es situava en un 9,3%.