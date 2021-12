Desqualifiquen 43 camells d'un concurs a l'Aràbia Saudita per portar bòtox

Escàndol surrealista a l'. Unprotagonitzat per camells ha acabat amb la desqualificació de 43 dels participants per portar, una pràctica considerada il·legal en aquest tipus d'esdeveniments al país asiàtic. El comitè mèdic especialitzat va descobrir aquestesi no va dubtar en deixar fora de competició una quarantena de camells sense passar a primera ronda.En concret, aquest comitè de metges especialitzats va descobrir 16 camells amb injeccions de bòtox i 27 als quals se'ls havia realitzat. Aquest fet havia estat insòlit en les últimes sis edicions del, i només havia passat a la primera, quan encara no estava explícitament prohibit fer aquests canvis estètics sobre els animals.I és que el cert és que, per desgràcia, les modificacions dels camells són pràctiques molt habituals en aquesta mena de certàmens, tot i estar rotundament. Els organitzadors van prendre aquesta decisió amb l'objectiu de protegir lad'aquests animals. Ara bé, elssegueixen fent aquests canvis estètics per poder apujar eldavant possibles compradors.​​​

