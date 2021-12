L'esforç del comerç té premi

Guanyadors 20a edició

Guanyadors 21a edició

Reconeixement col·lectiu

El president de la Generalitat,, va posar de relleu que el sector del comerç és “el millor exemple de com aquest país s’ha sabut adaptar en una situació de dificultat”, en referència a la crisi causada per la. Així va manifestar durant l’acte de lliurament dels, que va encapçalar acompanyat del conseller d’Empresa i Treball,El cap de l’executiu va felicitar tots els distingits i els va agraïr el seu, assenyalant que durant la pandèmia “us vau organitzar per ser solidaris, per contribuir al bon veïnatge. Aquest és elque hem de ser capaços de preservar i conservar en aquesta etapa de recuperació econòmica”. En aquest sentit, el president també va remarcar que des del Govern s’acompanyarà els comerços en l’obertura dels negocis al món digital.En l’acte també va intervenir el conseller d’Empresa i Treball, que va ressaltar que en moments de dificultat i davant d’un escenari tan excepcional, “hem comprovat la, fent més visible que mai la seva funció social i vertebradora, una funció basada en allò que caracteritza el model català de comerç i que és un dels seus grans valors: la proximitat ”, va afirmar.Els guanyadors de la 20a –corresponent als premis 2019, que no es van poder convocar per la pandèmia- i 21a edició dels Premis Nacionals de Comerç han estat els següents:, a Miquel Roig Casademont, pel projecte 1869 "L’empenta des de la tradició". Botiga de calçat, roba i complements.a Associació de Comerç d'Alfarràs, pel desenvolupament de l’aplicació mòbil (app) ERRÀS - ALFA ONLINE.al Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les Comarques Gironines, per la iniciativa “Obradors de portes obertes”a EYA Gispert, SLU per 1851 Casa Gispert. Botiga d'alimentació., a Pantata Group, S.L. pel projecte Laundry Free Delivery, La Bar.a la Unió de Botiguers i Comerciants d`Igualada, pel projecte Igualada Comerç 365.al Gremi d'Empresaris Carnissers i Xarcuters de Barcelona i Província, per la campanya solidària “Som a primera línia per tu. Ajuda'ns a Ajudar”.a Dinamig - Agència d'Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa pel desenvolupament de l’aplicació mòbil Garrotxa Approp.Enguany l’executiu també va atorgar un, per l’esforç realitzat durant el confinament amb l’objectiu d’abastir la població en diversos àmbits i zones territorials. El Govern reconeix aquesta tasca, que ha contribuït de forma rellevant a la posada en valor de la funció social del comerç urbà de proximitat i al prestigi de l'activitat comercial a Catalunya.El Premi Nacional de Comerç, dotat amb, reconeix la vinculació al comerç de proximitat, l’adaptabilitat i innovació en la gestió i comercialització, així com la incorporació de solucions tecnològiques o d’experiències i productes personalitzats que responguin al canvi d’hàbits de consum i a la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social.