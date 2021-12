El conseller d'Empresa i Treball,ha celebrat l'anunci delde fabricar el model compacte de vehicles elèctrics. Torrent ho ha considerat com "una decisió transcendental" que situarà Catalunya en una posició molt favorable a nivell econòmica. Tot i això, ha volgut remarcar que la fabricació "no està apuntalada"."Sense cotxes elèctrics no té sentit parlar de fàbriques de bateries", ha comentat primer aquest dijous en una entrevista a. En aquest sentit, Torrent ha remarcat la importància de donar continuïtat a la plataforma elèctrica de Seat a Martorell, un element que "molts donen per suposat, però que s'ha d'apuntalar".Ell mateix ha explicat que la fabricació del vehicle elèctric és "l’element més important de la cadena de valor", perquè té un "efecte tractor i genera una indústria al seu voltant quePer altra banda, el conseller confia que el fabricant xinès Great Wall Motors (GWM) s'acabi instal·lant als terrenys de Nissan a la Zona Franca malgrat la incògnita dels últims dies.Torrent, que en el seu primer acte públic com a conseller va visitar Seat i es va reunir amb el president de la companyia,ha assegurat que "Seat és un soci estratègic del Govern". El conseller d'Empresa ha afirmat que "des de l'inici ha estat la seva prioritat garantir aquesta inversió".En aquest sentit, ha insistit en la necessitat que el govern espanyol "acceleri la convocatòria del PERTE, que és un element imprescindible per garantir aquesta inversió". La previsió és que fins al 2025 Seat inverteixi 5.000 milions d’euros per al llançament de nous vehicles elèctrics, que seran concebuts i dissenyats a Catalunya., a més, significarien la democratització del vehicle elèctric atès que serien molt més accessibles que els actuals", ha explicat el conseller.

