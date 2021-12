Relators de l'ONU acusen la justícia espanyola de tenir «un biaix discriminatori contra les dones»

Diversos relators de les Nacions Unides acusen la justícia espanyola de tenir "un biaix discriminatori contra les dones". En un comunicat, la relatora especial sobre la violència contra les dones, Reem Alsalem, la relatora especial sobre el dret a la salut física i mental, Tlaleng Mofokeng, i el relator especial sobre la tortura, Nils Melzer, han denunciat aquest dijous les "actituds patriarcals arrelades en el sistema legal" de l'estat espanyol.



També veuen amb preocupació que continuïn havent-hi casos de mares que "perden la custòdia dels seus fills a mans de pares maltractadors". "Els tribunals d'Espanya no estan garantint el dret dels menors a estar lliures de violència ni el dret de les dones a la no discriminació", remarquen.

Per això, els experts de l'ONU insten el govern espanyol a prendre mesures per "per garantir que els seus tribunals superen els prejudicis contra les dones" i es protegeixen els menors de la violència domèstica.