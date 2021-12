Netflix eliminarà quatre sèries de gran èxit el 31 de desembre

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

plataforma líder del mercat audiovisual, acumula una llarga llista de sèries en el seu catàleg que fan les delícies dels seus subscriptors. Des dels èxits indiscutibles de produccions com, passant per l'última temporada deo novetats com. En aquest escenari d'estrenes, a vegades passen desapercebudes totes aquelles que cauen del catàleg i acaben desapareixent de la plataforma, provocant que milers d'usuaris es quedin amb un pam de nas quan volen veure-la o la cerquen al servei. Ara, quatre grans sèries estimades pels usuaris desapareixeran de Netflixe.La primera és, probablement, una de les millors sitcoms de l'última dècada. Va dir adeu l'any passat amb 11 temporades a la seva esquena i 250 episodis. Per què desapareix de Netflix? Pels drets d'imatge.és una producció de. Per tant, la sèrie no desapareix de les plataformes, sinó que ara només es podrà veure a Disney+ (o a, encara que no totes les temporades).Una altra sitcom molt estimada pels fanàtics -amb milions de seguidors que encara la veuen avui dia- desapareixerà de Netflix:. Les aventures del Tnomés es podran veure a la plataforma Disney+ a partir del 31 de desembre. Pel que fa apassarà exactament el mateix.La sèrie de motards, que també es pot veure a, passarà a estar en mans de Disney en exclusivitat a partir de Cap d'Any. Prison Break, que també va ser creada per la 20th, només estarà disponible a la plataforma de Walt Disney. Aquest traspàs de sèries és un problema evident per a molts usuaris que només tenen contractada una plataforma com Netflix, peròi la seva capacitat per atraure públic a través de títols disponibles.

