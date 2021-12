Un altre Nadal amb restriccions?

Passaport Covid fins Nadal, un incentiu per vacunar-se

La vacunació a infants, a partir del dia 15

La incertesa de l'Òmicron: cinc casos a Catalunya

Encara no se sap quin impacte haurà tingut eli, a les portes del segonen pandèmia, les dades de laa Catalunya no són bones. Ara com ara, elque comandaevita concretar si caldran noves restriccions, com ara reduir les persones permeses a les reunions, control d'aforaments als locals o limitacions d'horaris, i manté la confiança en el, que aquest dijous ha rebut l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i continuarà en vigor almenys fins al dia 23 . La situació, si bé preocupa, no és ni molt menys comparable a la de l'any passat. La vacuna funciona i ha evitat ingressos i morts, però la pressió a l'atenció primària va en augment i les UCI ja s'apropen als 200 ingressats.En aquest context, i a l'espera tant dels efectes del pont i de la Salut insisteix en les recomanacions, però evita per ara fer noves restriccions , que si vulneren drets fonamentals haurien de rebre el vistiplau de la justícia. "Tots hem de fer el que toca per evitar nous contagis que poden acabar en hospitalitzacions", ha dit la secretària de Salut Pública,. Fer el que toca, segons Salut, implica utilitzar la mascareta en aquells espais on és necessari, com ara en aglomeracions o quan ens trobem fora de la bombolla sense la distància de seguretat, ventilar sovint o "minimitzar" la interacció social i limitar el nombre de persones en els àpats de Nadal. Una de les recomanacions del Govern, per exemple, és evitar elspropis d'aquestes dates.El Govern, però, es limita només a recomanar i no pas a fixarcom l'any passat o durant la cinquena onada de la pandèmia, i demana responsabilitat a la ciutadania per evitar que l'increment de contagis -més de 2.500 en les últimes 24 hores- es traslladi en un increment de la. Els-que compaginen la Covid amb l'últim tram de la vacunació de la grip i l'atenció a altres malalties respiratòries pròpies de la temporada- ja noten la sisena onada i en l'última setmana han hagut d'atendre 77.000 consultes pel coronavirus. El dia 7, en ple pont, hi va haver 17.600 visites a la primària. "Hi ha molta repercussió al sistema assistencial, hem de preservar la funció dels professionals de la primària", ha insistit Cabezas.Sigui com sigui, i amb unes dades que no són bones -72 nous ingressats a l'hospital en les últimes hores- i que continuaran augmentant en els pròxims dies, la Generalitat analitza diàriament -"més d'una vegada al dia", ha precisat la secretària de Salut Pública- la situació i evolució de la pandèmia per determinar si cal o no reforçar les restriccions quan s'apropen les festes de Nadal, lligades a un increment significatiu de la interacció social. A dia d'avui, el Govern confia en el certificat de vacunació. "Hem d'aplicar bé el passaport Covid en tots els llocs on s'ha d'aplicar, i anirem valorant si és necessari adoptar altres mesures", ha reblat Cabezas. Elsi leshan intensificat els controls aleatoris per intentar que la nova mesura es compleixi.El passaport Covid, en vigor des de fa dues setmanes en, s'allargarà com a mínim fins Nadal. Aquest dijous ho ha avalat el TSJC, que considera que la restricció -que vulnera drets fonamentals- és necessària i proporcionada, tenint en compte laa Catalunya. La restricció s'ha traduït en un increment de la vacunació, també de primeres dosis en persones que fins ara no han considerat necessari vacunar-se. Segons el CIS, la majoria de catalans no faria obligatòria la vacuna per a tota la població, però sí per als sanitaris . En tot cas, Salut nega que el certificat de vacunació vulgui ser un incentiu per a rebre l'injectable.En l'última setmana, s'han administrat 38.219 primeres dosis i 49.967 de segones. L'augment més significatiu, però, és en les terceres dosis. En els darrers set dies, s'han punxat 232.405 terceres dosis, un increment del 85% respecte a la setmana anterior. Ara com ara, només les persones de més de 60 anys o col·lectius específics poden accedir a la dosi de record, i Salut se centra a posar-la als grups vulnerables, com ara persones que viuen en residències, gent gran o persones immunodeprimides. "L'absoluta prioritat és aquesta vacunació, perquè ingressos i complicacions se centren en la gent més gran", ha explicat Cabezas. Les terceres dosis que s'administren a Catalunya són deCatalunya viu des de fa dies un increment de la incidència de la Covid i es troben nous contagis especialment en nens de menys d'onze anys -que fins ara no han pogut rebre la vacuna-, i també en persones de les franges d'entre 30-49 anys i de 60-69 anys. Els infants no són el col·lectiu que més pateix la Covid, però també es poden encomanar i transmetre la malaltia. Per això, després de l'aval de la el Govern començarà a vacunar aquest grup a partir del 15 de desembre, amb cita prèvia obligatòria i en els centres de vacunació massiva. Se'ls administrarà Pfizer, però amb dosi infantil: un terç de la dosi dels adults. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 84 ingressos de nens i quatre ingressos a l'UCI.La setmana que ve Salut rebrà les primeres 234.000 dosis. El Departament ha remarca el "benefici indirecte" que té vacunar els nens i nenes, especialment de cara als adults que hi conviuen i que es troben en edats més avançades i que poden tenir més risc de complicació. En els últims dies, els contagis a les escoles han crescut fins a situar-se fregant els pitjors nivells del curs passat. La tendència actual, amb dades del 7 de desembre, ha passat de nivells d'incidència molt baixos a un empitjorament significatiu fins a detectar-se 6.127 positius en els darrers deu dies.A tots els ingredients s'hi suma també l'impacte de la variant Òmicron, que ja és present en 54 països. A dia d'avui se n'han detectat cinc casos a Catalunya, tot ells persones que havien viatjat a, epicentre de la nova variant. Segons Salut, encara no hi ha transmissió comunitària al país. La informació científica que arriba de l'Òmicron és encara molt preliminar, però els primers estudis apunten que podria tenir una major transmissibilitat i "cert escapament vacunal". Aquesta setmana, Pfizer ha assegurat que la seva vacuna és efectiva contra la nova variant amb la tercera dosi. A les portes de Nadal, la confiança se centra en el certificat Covid, les terceres dosis i la vacunació infantils, i no està clar encara si caldran noves restriccions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor