Les mascaretes continuaran amb IVA superreduït fins al juny

Altres notícies que et poden interessar

La ministra d'Hisenda, Maria José Montoro, ha anunciat aquest dijous al Senat que el seu executiu mantindrà l'superreduït del 4% per a lesi el material sanitari de prevenció de la Covid, que acabava el 31 de desembre, sis mesos més. Fins al juny aquests productes es mantindran amb l'impost mínim.Montero ha assegurat que el seu govern mantindrà també el tipus 0 de l'IVA per a les importacions deSegons la ministra, per vehicular-ho el govern espanyol aprovarà abans de Cap d'Any un decret llei que doni continuïtat a aquesta mesura durant els pròxims sis mesos.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor