El Govern rebaixa l'IRPF al 80% dels catalans

Elsinclouran finalment una, però no per apujar la pressió fiscal, sinó per. Així ho ha avançat aquest dijous el conseller d'Economia i Finances,, qui ha avançat que la mesura s'incorporarà a través d'esmenes d'ERC i Junts als comptes al Parlament amb l'objectiu d'esquivar la sentència del Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma introduïda als anterior pressupostos per reduir la tributació a les rendes més baixes.Llavors, es va optar per incrementar el mínim exempt de l'IRPF, però el TC va determinar que la Generalitat no tenia competències per aprovar aquella mesura i la va tombar. Per això, ara el Departament planteja buscar una fórmula amb efectes similars a través deque s'aplica a cadascun. En tot cas, l'impacte de la mesura pot ser superior, ja que la fórmula anterior permetia deduir fins a 66,6 euros i ara podria, així com afectarà a més contribuents, ja que veuran reduïda la quota tots aquells amb, per bé que en major mesura en les més baixes.Segons els càlculs de l'executiu, la reforma tindrà un impacte econòmic assumible per a les seves arques, de l'entorn dels. I en concret, el primer tram de la base liquidable de l'IRPF, que fins ara abraçava dels 0 als 17.707,2 euros, es dividiria en dos, tallant pels 12.450 euros, i mentre el segon mantindria el tipus actual el 12%, el primer el reduiria fins al 10,5%. El que fins ara era el segon tram, dels 17.707,2 fins als 33.007,2 euros, també es dividiria en dos, tallant pels 21.000 euros. I les bases liquidables d'entre 17.707,2 i 21.000 euros mantindrien el tipus actual del 14%, i els d'entre 21.000 i 33.007,2 euros l'augmentarien fins al 15%. Finalment, el tram següent, dels 33.007,2 a 53.407,2 euros, incrementaria lleugerament el tipus del 18,5% al 18,8%.Tots aquests canvis s'han fet per evitar que la rebaixa als trams inferiors beneficiés també les rendes més altes, ja que cada tipus afecta un tram de renda determinat de cadascuna de les declaracions i no a tota la base liquidable en el seu conjunt. Amb aquests canvis, per tant, el Departament calcula quei, en canvi, el 80% que ingressa fins a uns 35.000 euros la veurà reduïda, especialment les rendes més baixes.Aquestes modificacions s'estan acabant dei inclouran altres novetats. Per una banda, s'amplia a ala possibilitat de deducció del, mesura que reduirà la recaptació de la Generalitat en 3,7 milions anuals. Per altra banda, les famílies monoparentals també es podran deduir uns 300 euros en l'IRPF en cas de, un canvi amb un impacte d'1,1 milions a les arques públiques.Les esmenes d'ERC i Junts també inclouran petits canvis a altres impostos. Amb els nous pressupostos, elsno pagaran l'impost d'emissions de diòxid de carboni (modificació amb un impacte reduït en la recaptació, d'uns 75.000 euros), així com, pel que fa a l', s'assimilarà a fills les persones que estan o han estat en acolliment. Preguntat per l'impost alsque va anunciar la líder parlamentària dels comuns,, ha detallat que no s'aprovarà als comptes, sinó que aquests inclouran el compromís d'elaborar un estudi comparatiu sobre el tribut per aplicar-ho posteriorment.Segons ha declarat Giró als mitjans, l'executiu ha treballat per "que el TC va tombar per a les rendes baixes" i, amb aquest objectiu, els tècnics del Departament "han treballat durant setmanes per trobar la fórmula més sòlida perquè el Constitucional no es pugui carregar" la modificació aquest cop. Per aquest motiu, no s'ha optat per deduccions concretes, sinó per canvis en els trams de l'impost i els tipus que els afecten, modificacions sobre les quals la Generalitat té competències.

