Lenglet explica les bromes amb Lewandowski després de la derrota contra el Bayern

Va ser una de les imatges que més va indignar elaquest dimecres a la nit després d'una duríssima derrota que enviava els blaugranes cap a l'. Les bromes i els riures deambdesprés del partit contra el Bayern s'han fet tan grans que el defensa francès ha hagut de donar explicacions."És una reacció puntual que en absolut reflecteix el meu sentiment pel resultat", justifica el jugador, que defensa la seva actuació: "Els meussón inqüestionables i qualsevol que em conegui sap del meui el meuper la professió, peli especialment pels seus aficionats".Lenglet també expressa la seva "" pel resultat contra els alemanys i afirma que "aquest club mereix el més gran i no ho hem pogut complir". Tot i això, creu que ara la plantilla del primer equip té una nova missió: "", segons relata el francès en una publicació a Instagram.El Barça va quedar eliminat de laa la fase de grups després de caure contra el Bayern de(3-0) i gràcies a la victòria delcontra el(2-0). Això va enviar als blaugranes a l'Europa League, una situació que no succeïa des de 18 anys, precisament amb, actual entrenador, com a jugador. El tècnic terrassenc confia ara en una "nova etapa per tornar al Barça on es mereix".​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor