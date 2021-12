Prescriu el crim d'Helena Jubany per als sospitosos que mai han estat investigats

El jutjat d'instrucció 2 deha declaratel crim d'per a totes les persones que mai han tingut la. El jutge pren aquesta decisió aplicant el codi penal en el moment en que es va cometre el delicte, el 2 de desembre del 2001, que estableix que els delictes prescriuen als vint anys, quan la pena màxima assenyalada al delicte sigui presó de 15 o més anys i que afirma que la prescripció s'interromprà quan el procediment es dirigeixi contra el culpable.D'aquesta manera, rebutja la petició de l'acusació particular, que demanava aplaçar la prescripció fins al febrer del 2022 perquè el procés s'havia vist afectat per la suspensió de terminis durant l'estat d'alarma per laEn el seu escrit, defensa que el termini de prescripció delno té una essència de caràcter processal sinó material i no es pot identificar amb la prescripció de l'acció penal, sinó que el que prescriu és el delicte en si. Per tant, defensa que no hi ha va haver afectació per la suspensió dels terminis processals provocada per la pandèmia.Aquesta decisió afecta totes aquelles persones que mai han estat investigades per aquest delicte però el procés judicial continua per a les que sí ho estan. De fet, el jutge va ordenar la setmana passada citar a declarar un nou investigat, un membre de la(UES), sospitós d'haver escrit els anònims que va rebre la jove abans de ser assassinada.

