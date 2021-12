La UAB, sobre l'atac al domicili del rector: «El campus és objecte d’una confrontació d’interessos polítics aliens a la universitat»

Laha reaccionat a lesque han aparegut al domicili del rector, Javier Lafuente, que un grup, anomenat Acció per la Independència (AxI), ha reivindicat: "El campus és objecte d'una".Ha expressat, en un comunicat, "la ferma repulsa" per l'atac a, cosa que suposa, ha continuat, passar de. I especialment, tal com ha recordat, per un acte causant de les amenaces, en referència el que va muntar S'ha Acabat a la plaça Cívica el passat 25 de novembre, d'un col·lectiu “inclòs al Registre d'Entitats de la Universitat, ja queper formar-ne part”.Així mateix, ha subratllat que la UABi que, per tant, tampoc no pot autoritzar, que són les que dissenyen els operatius i defineixen les intervencions", d'acord amb els seus criteris professionals, ha afegit.La UAB ha recalcat que “tenim el compromís, recollit als nostres estatuts i en la nostra, de vetllar pels, elslesen la construcció del nostre país".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor