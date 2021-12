Primera imatge dels protagonistes de «Harry Potter» en el retrobament d'HBO

Like they never left. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts premieres New Year's Day on HBO Max. pic.twitter.com/6MBjWTjJbc — HBO Max (@hbomax) December 9, 2021

. Tres noms que en ressonar a les orelles de milions de persones del món es desperten sensacions úniques, records inesborrables i passions màgiques gràcies a una de les sagues -literària i cinematogràfica- més icònica de la història.gràcies a un especial produït perque intentarà reunir la majoria del repartiment de la saga per commemorar els 20 anys de l'estrena de la primera pel·lícula.seran els principals atractius d'una programació especial que promet emocionar els fanàtics de la saga màgica de pel·lícules. HBO ha decidit mostrar la primera imatge dels tres protagonistes junts en el set de rodatge d'aquest especial.Hi ha màgia a l'aire aquí amb aquest elenc increïble, ja que tots tornen a casa als sets originals de Hogwarts, on van començar fa 20 anys", va explicar un dels productors de l'especial d'HBO, Casey Patterson. Estan confirmats una llarga llista de personatges principals, secundaris i membres dels rodatges: des deFins a altres com O. La Warner Brothers, responsable de tota la saga i propietària de tota l'adaptació cinematogràfica de J.K Rowling i de la plataforma HBO Max, no ha descartat produïr sèries del món màgic en un futur.

