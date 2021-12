Tens un gos? No l'has de dur a passejar a partir d'aquestes temperatures

La taula de temperatures Foto: Pet Plan - TACC

Tenir cura deés primordial. Durant el dia a dia, la majoria d'aquestes mascotes no necessiten una atenció exigent, però sí que cal restar atent a diversos elements -des de l'alimentació fins a la higiene, passant pel clima- que poden ser significatius a l'hora de cuidar el gos.És per això que els experts de la companyia animalhan explicat quines són les temperatures en les quals cElements com la mida, raça o fins i tot el tipus de pelatge que té cadascun d'ells determina diferències notòries sobre la capacitat de suportar baixes temperatures. Ells mateixos han elaborat una taula del grau de risc per alertar de les situacions en les quals no s'ha de sortir amb el gos.diverses races de canins pateixen molt sense abrics o teles per protegir-se del fred. El risc comença a incrementar-se de manera exponencial quan cau la temperatura sota zero,. A partir dels 12 graus sota zero, tots els gossos patiran problemes seriosos de salut.hi ha molt poques zones -i en poques èpoques de l'any- que s'arribi a una temperatura tan baixa, però els veterinaris recomanen no sortir en hores nocturnes o en moments de tempesta, neu o fred elevat.​​​

