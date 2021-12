Per què la torre més alta de la Sagrada Família «només» farà 172 metres d’alçada?

Lacontinua la seva construcció i es preveu que les obres acabin més tard del que es preveia per la manca d'ingressos causada per la pandèmia. Aquest dimecres el temple va inaugurar l'estel de dotze puntes que corona l'edifici , però aquest no és ni de bon trosque tindrà l'església més emblemàtica de Barcelona.L'skyline de la capital catalana tindrà deu torres més, per complir amb els desitjos d'Antoni Gaudí, i s'elevarà per sobre dels 112 metres de les vuit torres construïdes fins ara. La torre més alta serà la de Jesús, que estarà coronada per una creu de quatre braços, i faràLa raó per la qual la torre no serà més alta és que Gaudí no volia superar l'alçada de Montjuïc, que fa 180 metres d'alt i l'arquitecte considerava que la mà de l'home no podia superar el que havia fet la mà de Déu. Així ho va indicar l'arquitecte director del temple, Jordi Faulí.​​​

