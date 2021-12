Europa proposa regularitzar els riders que treballen com a falsos autònoms

Laha proposat aquest dijous els criteris perquè les persones que treballen per a plataformes com Glovo, Deliveroo, Uber o Cabify, entre d'altres, hagin de ser considerades. La directiva de l'executiu comunitari fixa cinc criteris i si es compleixen dos d'ells la persona ha de ser considerada treballadora., dels quals se n'han de complir dos, són que la persona no pugui negociar preus, segueixi determinades normes d'aparença o de conducta fixades per la companyia, tingui supervisió per part de la plataforma a través de mitjans electrònics, rebi sancions per rebutjar un servei o se li restringeixi la possibilitat de treballar per a un tercer.La proposta de la Comissió Europea, que arriba després de constatar que hi ha milions de persones treballant per plataformes com a autònoms sense tenir "el grau suficient d'independència", pot convertir en treballadors fins a

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor