Tres bars de Barcelona, a la llista dels millors del món

Treses troben entre els, segons la llista World’s 50 Best Bars. Es tracta del bar Paradiso, el Two Schmucks i el Sips. El primer ocupa la tercera posició del rànquing, només superat pels Connaught Bar i el Tayēr + Elementary de Londres. El Two Schmucks se situa en l’onzena posició del llistat i el tercer dels bars apareix en la 37a posició.Aquesta és la llista completa:Connaught Bar, LondresTayēr + Elementary, LondresThe Clumsies, AtenesFlorería Atlántico, Buenos AiresLicorería Limantour, Ciutat de MèxicCoa, Hong KongEl Copitas, Sant PetersburgJigger & Pony, SingapurKatana Kitten, Nova YorkHanky Panky, Ciutat de MèxicInsider Bar, MoscúBaba au Rum, AtenesManhattan, SingapurAtlas, SingapurZuma, DubaiThe SG Club, TòquioDrink Kong, Roma1930, MilàPresidente, Buenos AiresMaybe Sammy, SydneyCantina OK!, SydneySalmon Guru, MadridHandshake Speakeasy, Ciutat de MèxicNo Sleep Club, SingapurCamparino in Galleria, MilàCafé La Trova MiamiLittle Red Door, ParísDante, Nova YorkKwānt, LondresBar Benfiddich, TòquioTres Monos, Buenos AiresAttaboy, Nova YorkLucy’s Flower Shop, EstocolmMO Bar, SingapurBaltra Bar, Ciutat de MèxicSober Company, XangaiTjoget, EstocolmEpic, XangaiCharles H, SeülTippling Club, SingapurAbove Board, MelbourneGalaxy Bar, DubaiRe, SydneySidecar, Nova DelhiUnion Trading Company, XangaiDarkSide, Hong KongQuinary, Hong Kong​​​

